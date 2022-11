ONU analizează o înregistrare video cu soldați ruși capturați și uciși de la mică distanță de ucraineni | VIDEO

Imaginile filmate cu cei zece prizonieri ruși, întinși pe burtă și cu mâinile la ceafă, au fost analizate de jurnaliștii de la New York Times, iar acestea par să indice faptul că soldații capturați au au fost uciși de la mică distanță de ucraineni.

Astfel, încă de la startul invaziei rusești în Ucraina, au fost raportate crime de război comise de ambele părți.

Organizația Națiunilor Unite a transmis că analizează rapoartele potrivit cărora ucrainenii ar fi executat zece prizonieri de război ruși.

Videoclipurile macabre, postate pentru prima dată pe site-urile de știri ucrainene și pe canalele de socializare, nu arată omorurile, ci scene înainte și după care apar soldați ruși care zac la pământ, aliniați, părând că au fost împușcați mortal de la mică distanță, a relatat The Times.

Pe canalele ucrainene, clipurile video au fost distribuite ca exemple ale succesului apărării țării împotriva invadatorilor ruși, potrivit The Times. Conform unei declarații postate pe Telegram de către un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe, clipurile sunt "o dovadă în plus a crimelor comise de neonaziștii ucraineni".

"Suntem la curent cu aceste videoclipuri și le analizăm", a declarat pentru Reuters Marta Hurtado, purtător de cuvânt al Biroului ONU pentru Drepturile Omului. "Acuzațiile de execuții sumare ale persoanelor hors de combat ar trebui să fie investigate prompt, complet și eficient, iar orice făptaș să fie tras la răspundere." (Expresia franceză "hors de combat" înseamnă "în afara luptei" și se referă la persoanele incapabile să își îndeplinească sarcinile de luptă).

One of the russians decided to kill all his squad members by attacking and firing from an assault rifle at Ukrainian soldiers - as his squad was taken POW.

What’s actually is disturbing is that Higgins pushes fake russian narratives of “POWs executed” and ignores the premise. https://t.co/PkmT3w1ArW pic.twitter.com/zI0EaNB8oa