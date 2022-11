Ce pățesc soldații ruși mobilizați care refuză să lupte în Ucraina. Doi dintre ei, reținuți în mod demonstrativ | VIDEO

Pe canalele rusești Telegram a apărut o înregistrare video cu reținerea a doi militari care au refuzat să meargă la război - soldații au fost reținuți demonstrativ în timp ce se aliniau în fața superiorului.

Astfel, cei doi soldați sunt chemați pe rând pe terenul de defilare, un anchetator se apropie de ei și le spune că pe 16 noiembrie a fost deschis un dosar penal împotriva lor în conformitate cu partea 2.1 a articolului 332 din Codul Penal al Federației Ruse (nerespectarea ordinului), notează Ukrainska Pravda.

Apoi, doi membri ai Poliției Militare i-au reținut cu brutalitate pe soldați. Aceștia au fost percheziționați, încătușați și urcați într-o mașină de poliție.

Russia is now publishing videos showing the consequences for mobilised soldiers who refuse to fightpic.twitter.com/XiLvTip453