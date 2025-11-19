OMS: Una din trei femei din lume a suferit violenţe, inclusiv sexuale, din partea partenerului. Cifre alarmante

19-11-2025 | 18:19
Aproximativ 840 de milioane de femei, una din trei la nivel global, au suferit la un moment dat violenţe din partea partenerului, inclusiv de natură sexuală, avertizează miercuri un raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Acest lucru este deosebit de evident în cazul violenţei în cuplu. În acest cadru, în ultimele două decenii s-a realizat doar o reducere anuală de aproximativ 0.2%, denunţă raportul care este publicat cu cinci zile înaintea sărbătoririi Zilei internaţionale a eliminării violenţei împotriva femeii (25 noiembrie), informează agenţia spaniolă de presă EFE.

Studiul, cu cifre complete până în 2023, este primul pe care OMS îl publică pe această temă în patru ani şi include pentru prima dată estimări privind violenţa împotriva femeilor în afara contextului vieţii de cuplu.

Cifre alarmante: Violența afectează milioane de femei

Cel puţin 263 de milioane de femei au suferit astfel de violenţe, deşi organizaţia avertizează că numărul real poate fi mai mare deoarece nu există date complete din toate ţările, conform OMS.

"Violenţa împotriva femeii este una dintre cele mai vechi şi răspândite nedreptăţi ale omenirii, dar, în acelaşi timp, este una dintre cele care au primit cele mai puţine răspunsuri", a subliniat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la publicarea raportului.

În acest sens, OMS semnalează că în 2022 doar 0.2% din ajutorul global pentru dezvoltare a fost alocat programelor de combatere a violenţei împotriva femeilor, un procent care, potrivit agenţiei ONU, este în scădere.

"În pofida dovezilor clare că există strategii eficiente pentru a preveni violenţa împotriva femeilor, raportul avertizează că finanţarea pentru aceste iniţiative se prăbuşeşte, ceea ce creşte riscul pentru milioane de femei şi fete", avertizează OMS.

Adolescentele, cele mai vulnerabile

Nicio categorie de vârstă nu este străină de astfel de abuzuri, dar studiul subliniază în special adolescentele, cu 16% din totalul fetelor cu vârste între 15 şi 19 ani (12.5 milioane), care au suferit violenţă fizică sau sexuală din partea partenerului lor în ultimul an studiat.

Media mondială a femeilor care au suferit violenţa fizică sau sexuală în cadrul cuplului de-a lungul vieţii este de 24.7%, regiunile cele mai afectate fiind subcontinentul indian şi Africa Subsahariană, unde procentele depăşesc 31%.

În America de Nord procentul este de 27.9%, foarte similar cu cel din Europa şi Asia Centrală (27.7%), în timp ce în Orientul Mijlociu şi Maghreb este de 26.8%, iar sub media globală se situează doar America Latină (23.5%) şi Asia de Est-Pacific (18.5%).

Printre ţările care înregistrează cele mai ridicate rate în domeniul violenţei conjugale la un moment dat în viaţă se numără locuri din diverse regiuni, precum Afganistan (50.9 %), Bangladesh (48.9 %), Bolivia (52.8 %), Republica Democrată Congo (48.5 %), Guineea Ecuatorială (53.3 %) sau Sudanul de Sud (54.3 %).

Cu toate acestea, cele mai ridicate rate se înregistrează în unele arhipelaguri din Oceania, în frunte cu insulele Fiji, unde procentul ajunge la 60.7 %.

În Spania, OMS estimează că 18.3 % dintre femei au suferit la un moment dat în viaţa lor acest tip de violenţă, iar în America Latină, pe lângă cazul menţionat al Boliviei, ratele sunt deosebit de ridicate la nivel regional în ţări precum Argentina (33.8 %), Costa Rica (34.2 %) sau Columbia (29.8 %).

Violenţa în România: un procent alarmant

Potrivit raportului OMS, în România 34.5% dintre femei au suferit la un moment dat în viaţa lor violenţe fizice sau sexuale din partea partenerului.

Având în vedere cifrele raportului, OMS face apel ca guvernele să ia măsuri mai hotărâte împotriva violenţei la care sunt supuse femeile prin consolidarea programele de prevenire sau prin crearea unei reţele de sprijin medical, legal şi social pentru victime şi supravieţuitoare.

e asemenea, recomandă întărirea legilor pentru împuternicirea femeilor şi a fetelor şi investiţii în sisteme de colectare a datelor pentru a măsura progresul sau reculul în lupta împotriva acestui flagel. 

Bolojan anunță la Știrile Pro TV că se taie din anvelopa salarială a bugetarilor, Grindeanu îl contrazice: Nu susținem tăieri

Sursa: Agerpres

