Un bărbat din Arad și-a agresat concubina în sediul Poliției. A trântit-o la pământ în timp ce agenții îl imobilizau

18-11-2025 | 13:56
Un bărbat dintr-un sat din judeţul Arad s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce i-a tras un pumn în faţă concubinei sale şi a tras-o de păr chiar în sediul Poliţiei.

Lorena Mihăilă

El a fost adus de către poliţişti pentru clarificarea disputei locative pe care acesta o avea cu femeia.

În momentul în care a intrat în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, bărbatul s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în faţă şi trăgând-o de păr. Potrivit procurorilor, în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul a trântit-o pe femeie la pământ.

Potrivit sursei citate, probele au relevat că, în 14 noiembrie, bărbatul a fost dus de către poliţişti de la locuinţa sa din Nădab la sediul Poliţiei din Chişineu Criş, pentru lămurirea unei dispute privind spaţiul locativ, pe care bărbatul o avea cu concubina sa.

Pentru că aceasta nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva partenerului său, poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru violenţă în familie.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva unui bărbat din satul Năbad, judeţul Arad, cercetat pentru violenţă în familie.

Sursa: News.ro

