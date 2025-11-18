Un bărbat din Arad și-a agresat concubina în sediul Poliției. A trântit-o la pământ în timp ce agenții îl imobilizau

Un bărbat dintr-un sat din judeţul Arad s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce i-a tras un pumn în faţă concubinei sale şi a tras-o de păr chiar în sediul Poliţiei.

El a fost adus de către poliţişti pentru clarificarea disputei locative pe care acesta o avea cu femeia.

În momentul în care a intrat în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, bărbatul s-a năpustit asupra concubinei sale, lovind-o cu pumnul în faţă şi trăgând-o de păr. Potrivit procurorilor, în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, agresorul a trântit-o pe femeie la pământ.

Potrivit sursei citate, probele au relevat că, în 14 noiembrie, bărbatul a fost dus de către poliţişti de la locuinţa sa din Nădab la sediul Poliţiei din Chişineu Criş, pentru lămurirea unei dispute privind spaţiul locativ, pe care bărbatul o avea cu concubina sa.

Pentru că aceasta nu a dorit să depună plângere prealabilă împotriva partenerului său, poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru violenţă în familie.

Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile împotriva unui bărbat din satul Năbad, judeţul Arad, cercetat pentru violenţă în familie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













