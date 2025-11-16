Presupusul lider al celei mai violente grupări criminale din Ecuador, arestat în Spania. Ar fi responsabil de sute de morți

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo”, presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă organizaţie criminală din Ecuador – a fost arestat în Spania.

Anunțul a fost făcut duminică de preşedintele ecuadorian Daniel Noboa, potrivit CNN.

„Astăzi l-am capturat pe „Pipo” Chavarría, cel mai căutat criminal din regiune şi liderul grupării Los Lobos”, a postat preşedintele Noboa pe contul său oficial de X.

#ATENCIÓN| Alias Pipo, identificado como Wilmer Geovanny Chavarría Barré y máximo líder de Los Lobos, fue detenido en España tras fingir su muerte en 2021, cambiar de identidad en Venezuela y operar desde Europa mientras ordenaba asesinatos y manejaba minería ilegal y rutas de… pic.twitter.com/onNTED5c4J — Sambonews TV Digital (@Sambonews_ecu) November 16, 2025

Anunţul a coincis cu un referendum naţional în Ecuador, care include propuneri menite să combată crima organizată, cum ar fi posibila reintroducere a bazelor militare străine.

Ministrul Apărării din Ecuador, John Reimberg, a declarat că Chavarría este „responsabil pentru cel puţin 400 de morţi” şi a afirmat că arestarea a fost rezultatul unei operaţiuni coordonate între Poliţia Naţională din Ecuador şi autorităţile spaniole.

Chavarría este acuzat că a orchestrat asasinate, a controlat operaţiuni miniere ilegale şi a traficat narcotice în colaborare cu cartelul mexican Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Noboa a declarat că liderul bandei „şi-a înscenat moartea, şi-a schimbat identitatea şi s-a ascuns în Europa, continuând să dirijeze operaţiuni criminale în Ecuador”.

Los Lobos - desemnată organizaţie teroristă străină de către SUA în septembrie 2024 - a fost asociată cu traficul de droguri, exploatarea ilegală a aurului şi furnizarea de sprijin armat către CJNG pentru securizarea rutelor cheie de cocaină, în special în oraşul Guayaquil.

Departamentul Trezoreriei SUA a sancţionat grupul în iunie 2024, afirmând că acesta avea „mii de membri” şi era unul dintre principalii responsabili pentru escaladarea violenţei în Ecuador.

Autorităţile suspectează Los Lobos de implicare în asasinarea candidatului prezidenţial Fernando Villavicencio, la 9 august 2023, la Quito.

Arestarea lui Chavarría reprezintă o evoluţie importantă în lupta permanentă a Ecuadorului împotriva crimei organizate transnaţionale.

