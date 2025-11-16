O minoră de 17 ani din Galați a fost găsită moartă în apartament. În locuință era și un bărbat care prezenta urme de violență

Stiri actuale
16-11-2025 | 11:54
politia romana
Shutterstock

O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

autor
Sabrina Saghin

În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (...) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia", a transmis IPJ Galaţi.

Conform sursei citate, în imobil se afla şi un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violenţă. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

„Cercetările în cauză au fost preluate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", a mai anunţat IPJ Galaţi.

Citește și
talharie
Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online

Sursa: Agerpres

Etichete: tanara, galati, moarta, minoră,

Dată publicare: 16-11-2025 11:54

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Bărbatul care a jefuit un livrator în Galați s-a sinucis în arestul Poliției. Ce rugăminte a avut înainte de a-și lua viața
Stiri actuale
Bărbatul care a jefuit un livrator în Galați s-a sinucis în arestul Poliției. Ce rugăminte a avut înainte de a-și lua viața

Deznodământ șocant după o tâlhărie. Suspectul, un bărbat de 25 de ani, s-a sinucis în arestul Inspectoratului de Poliție al Județului Galați.

Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online
Stiri actuale
Un bărbat din Galați a fost arestat după ce a jefuit un livrator venit să-i aducă băutura și țigările comandate online

Un bărbat de 25 de ani, din Galați, a fost arestat preventiv după ce a jefuit un livrator, care venise să-i aducă alcoolul și țigările comandate pe internet.

Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită cu o sabie, deși avea ordin de protecție
Stiri actuale
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce și-a amenințat fosta iubită cu o sabie, deși avea ordin de protecție

Un bărbat dintr-o comună gălățeană a fost oprit cu focuri de armă de polițiștii pe care îi amenința cu o sabie.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

Londra anunţă măsuri „istorice
Stiri externe
Londra anunţă măsuri „istorice" pentru a limita imigraţia. Mahmood: „Generozitatea noastră îi atrage pe migranţii ilegali”

Guvernul britanic a anunţat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice" pentru a limita venirea migranţilor în Regatul Unit şi a contracara creşterea în sondaje a partidului anti-imigraţie al lui Nigel Farage, relatează AFP.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28