Marea Britanie a trimis trupe în Israel pentru a monitoriza încetarea focului în Fâșia Gaza

21-10-2025 | 21:40
Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
Marea Britanie, la cererea Statelor Unite, a trimis un ofițer superior și un mic contingent de trupe în Israel pentru a ajuta la monitorizarea armistițiului în Fâșia Gaza, a relatat Sky News pe 21 octombrie.

Vlad Dobrea

Potrivit postului TV, secretarul Apărării, John Healey, a anunțat acest lucru după o prelegere pe teme de apărare ținută unor oameni de afaceri la Londra, în seara zilei de 20 octombrie.

Ofițerul britanic, al cărui nume nu a fost dezvăluit, va servi ca adjunct al comandantului american însărcinat cu conducerea centrului de coordonare civil-militară, care se așteaptă să includă și trupe din Egipt, Qatar, Turcia și Emiratele Arabe Unite.

„Regatul Unit va juca un rol cheie, împărtășindu-și experiența și competențele acolo unde este posibil. Nu ne așteptăm să conducem... dar ne vom face partea”, a declarat secretarul britanic al Apărării.

Statele Unite, la rândul lor, vor trimite până la 200 de soldați în Israel; aceștia nu vor intra în Fâșia Gaza.

După cum notează Sky News, la începutul lunii octombrie, secretarul de externe Yvette Cooper a declarat că Marea Britanie „nu are planuri” de a trimite soldați în Israel.

În ultimele zile, Israelul și gruparea teroristă Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea armistițiului.

Weekendul trecut, Israelul a reluat pentru scurt timp atacurile aeriene după ce trupele israeliene ar fi fost atacate.

Ministerul Sănătății din Gaza, care se află sub controlul Hamas, a raportat pe 20 octombrie că peste 50 de persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore.

Sursa: Sky News

