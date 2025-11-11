Olivia Rodrigo atacă Casa Albă pentru folosirea „rasistă şi plină de ură” a uneia dintre melodiile sale. VIDEO

Olivia Rodrigo a denunţat folosirea fără acordul ei a piesei „All American Bitch” într-un videoclip al Casei Albe care îi viza pe migranţii fără acte.

Vedeta pop s-a simţit jignită să vadă că muzica ei era folosită pentru „a promova o propagandă rasistă şi plină de ură”. „Nu mai folosiţi niciodată melodiile mele”, a avertizat ea preşedinţia americană, înainte ca mesajul ei să fie şters, iar coloana sonoră a videoclipului în cauză să fie, de asemenea, eliminată.

Departamentul Securităţii Interne (DHS) nu a confirmat dacă a fost responsabil pentru ştergerea mesajului Oliviei Rodrigo.

#trump #ICE #thewhitehouse ♬ original sound - Daily Mail @dailymail Olivia Rodrigo lashed out at the Trump administration for using her song All-American B**** in an Instagram video urging illegal immigrants to self-deport. 'LEAVE NOW and self-deport using the CBP Home app. If you don’t, you will face the consequences,' read the caption of the video, which was posted by the White House and the Department of Homeland Security. However Olivia, 22, then leapt into the comments section and fumed: 'don't ever use my songs to promote your racist, hateful propaganda.' #oliviarodrigo

Videoclipul „controversat”

În videoclipul considerat „controversat”, agenţii poliţiei de imigrare (ICE) sunt filmaţi în timp ce arestează migranţi, care decid apoi singuri să părăsească teritoriul. În fundal se aud următoarele versuri:

„Tot timpul / Sunt recunoscătoare tot timpul / Sunt sexy şi sunt drăguţă / Sunt frumoasă când plâng.”

Casa Albă şi Departamentul Securităţii Interne adaugă un avertisment:

„Plecăm acum şi autoexpulzează-te cu ajutorul aplicaţiei CBP Home. Dacă nu o faci, vei suporta consecinţele...”

Cele două instituţii au declarat pentru The Guardian că „America este recunoscătoare în permanenţă faţă de agenţii federali care îi asigură securitatea”.

Administraţia Trump i-a „sugerat” Oliviei Rodrigo „să le mulţumească pentru serviciile lor şi să nu le minimalizeze sacrificiul”.

Critică repetată la adresa administraţiei Trump

Nu este prima dată când artista, în vârstă de 22 de ani, critică administraţia Trump. În luna iunie a anului trecut, ea a condamnat pe reţelele de socializare raidurile poliţiei de imigrare din oraşul său natal, Los Angeles.

„Am trăit aici toată viaţa mea şi sunt profund tulburată de aceste expulzări violente ale vecinilor mei”, a scris artista. „Los Angeles pur şi simplu nu ar exista fără migranţi. Este oribil să tratezi membrii comunităţii care muncesc din greu cu atât de puţin respect, empatie şi proceduri legale.”

De la susţinerea lui Biden la conflictul cu Trump

La începutul carierei sale, în 2021, Olivia Rodrigo l-a întâlnit pe fostul preşedinte american Joe Biden la Casa Albă. Ea a înregistrat acolo un videoclip pentru a încuraja vaccinarea tinerilor în timpul pandemiei.

„Sunt extrem de onorată şi emoţionată să fiu aici astăzi”, a declarat ea la faţa locului. „Sunt impresionată de munca depusă de preşedintele Biden şi sunt fericită să sprijin această iniţiativă importantă.”

Administraţia Trump a fost criticată şi de alţi artişti celebri, printre care Bruce Springsteen, Beyoncé, Taylor Swift, Neil Young, Bad Bunny, Semisonic, Rod Stewart, The Rolling Stones şi Ariana Grande.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













