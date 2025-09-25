Rihanna a devenit mamă pentru a treia oară. Primele imagini publicate de căntâreață cu fetița ei, Rocki | FOTO

Stiri Mondene
25-09-2025 | 07:58
rihanna bebelus
Instagram

Rihanna a născut al treilea copil, o fetiță, împreună cu partenerul său, rapperul A$AP Rocky. Bebelușului i s-a dat numele de scenă al tatălui său.

autor
Aura Trif

Rocki Irish Mayers s-a născut pe 13 septembrie, a anunțat cântăreața într-o postare pe Instagram, în care a împărtășit o fotografie în care își ține fiica în brațe, alături de o imagine cu mănuși de box roz. Cuplul, care mai are doi fii, Riot și RZA, a anunțat ultima sarcină a Rihannei la gala Met din acest ani, scrie BBC.

Fanii s-au bucurat de anunțul nașterii pe rețelele sociale, postarea acumulând peste 5 milioane de aprecieri în două ore. Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a sărbătorit și 20 de ani de la lansarea primului său album.

Această veste a fost întâmpinată de fani atât cu felicitări, cât și cu cereri pentru următorul ei proiect. A trecut aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent album al ei, Anti.

Animest.20 – călătoria continuă! Peste 120 de realizatori prezenți și 375 de filme în programul complet al ediției aniversare

În acest timp, Rihanna a lansat mai multe afaceri, printre care populara sa gamă de produse cosmetice Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a artistei în vârstă de 37 de ani a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

Horoscop 25 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are o reușită pe plan financiar

Sursa: BBC

Etichete: rihanna, bebelus, artista, sarcina,

Dată publicare: 25-09-2025 07:58

