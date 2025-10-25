Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică. „Mi-a plăcut enorm”

Cântăreaţa canadiană Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani, a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica unor proiecte creative şi personale.

Artista a postat pe reţelele sociale o fotografie de la 20 de ani, surprinsă înaintea primului ei concert profesionist la Lilith Fair. A povestit că purta o rochie roz cumpărată dintr-un magazin din Toronto şi pantofi cu platformă strălucitori, un moment pe care l-a descris drept „profund împlinitor”.

A doua postare a fost un videoclip de pe scena din Berlin, din vara trecută, în care publicul îi scanda numele. „Atunci am înţeles cu adevărat ce înseamnă să primeşti flori”, a mărturisit ea.

„25 de ani mai târziu, muzica mea ajunge la o nouă generaţie”

Furtado s-a declarat uimită şi recunoscătoare că piesele ei sunt redescoperite de fanii tineri. La debut, cea mai mare dorinţă a ei era „ca un copil să găsească într-o zi vinilul Whoa, Nelly! într-un magazin de discuri şi să îl considere cool”.

Recunoştinţă pentru fani şi pentru scenă

Artista a spus că şi-a iubit enorm cariera şi că va rămâne mereu compozitoare, chiar dacă se retrage momentan din lumina reflectoarelor. A mulţumit fanilor şi tuturor celor care au contribuit la drumul ei „către visul pop”.

Legătura cu noua generaţie

Într-un interviu din 2024 pentru PEOPLE, Furtado a vorbit cu entuziasm despre generaţia Z, care i-a cântat versurile cap-coadă la un festival din Australia. „Mi-am spus: ‘Uau, e real. Nu e doar o aplicaţie. Muzica mea se reconectează’.”

Albumul înregistrat alături de fiica ei

În septembrie 2024, artista a lansat 7, primul album după o pauză de şapte ani, realizat împreună cu fiica ei, Nevis Gahunia, în vârstă de 22 de ani. „Să mă conectez cu adolescenta mea în acest fel a fost cel mai mare cadou din lume”, a spus ea.

