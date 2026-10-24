Prima Doamnă a Statelor Unite a primit felicitări și de la Kremlin.

Potrivit Casei Albe, Rusia și Ucraina au convenit să suspende temporar toate acțiunile militare în orașul Oleșki, aflat pe malul ocupat de ruși al râului Nipru. Astfel, pot avea acces ajutoarele umanitare și pot fi evacuați civilii, printr-un coridor securizat. Acordul va intra în vigoare pe 29 octombrie.

Reporter: Încetarea focului (în Oleșki) este o veste foarte bună. Va participa prima doamnă și la discuțiile de pace trilaterale?

Donald Trump: „Nu, dar nu este tocmai cea mai proastă idee pe care am auzit-o vreodată. Ceea ce a vrut să facă aici a fost să salveze copii, acesta este obiectivul ei. Și ambele părți (rusă și ucraineană) cooperează cu ea. Așadar, face o treabă foarte bună.”

Și oficialii de la Kremlin au ținut să o felicite pe Melania Trump.

Dmitri Peskov: „Salutăm eforturile depuse de Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, care a adus o contribuție semnificativă la organizarea unei operațiuni umanitare în orașul Oleșki din regiunea Herson”.

În Oleșki - localitate sub ocupația rusă - mai trăiesc 2.000 de oameni, între care și copii. Oamenii nu au hrană și medicamente, iar cei care încearcă să scape sunt vânați și uciși de armata rusă.

Stuart Ramsay, Sky News: Pot să te întreb ceva? Am auzit că situația este atât de gravă că oamenii au ajuns să mănânce iarbă fiartă? E adevărat?

Localnic: „Da, da! Mâncăm o iarbă care se cheamă portulacă. Oameni și câini mâncăm această plantă fiartă. Vrem să fim eliberați! Să fim auziți! Este de neconceput să te comporți așa cu niște oameni în secolul 21. Pentru numele Domnului, este ultimul hal de umilință!”.

Potrivit primei doamne a Statelor Unite, locuitorii care doresc să fie evacuați vor beneficia de sprijin coordonat și de transport. „Anticipez că unii vor dori să meargă în Rusia, iar alții în Ucraina", a precizat Melania Trump.

Pe de altă parte, președintele Volodimir Zelenski spune că viteza serviciului Starlink în Ucraina este în continuare limitată. Ceea ce înseamnă că sunt încă probleme cu ghidarea dronelor ucrainene de mare viteza, atât pentru apărare antiaeriană, cât și pentru acțiuni ofensive pe teritoriul Rusiei.

Reporter: Domnule președinte, cine a ordonat restricționarea accesului Starlink în Ucraina? A fost Pentagonul?

Donald Trump: „Ei bine, nu ți-aș spune nici dacă aș ști. Dar habar n-am! Și de ce ți-aș spune ție?”.

Reporter: I-ați spus lui Elon Musk să nu se mai joace cu conexiunea Starlink din Ucraina?

Donald Trump: „Nu am vorbit cu el, dar voi vorbi dacă este nevoie. N-am făcut-o până acum. Însă am auzit că totul s-a reparat. Dacă nu, voi vorbi cu el.”