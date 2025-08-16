Tragedie la mare: Salvator de 35 de ani, înecat după ce a scos doi copii din valuri

16-08-2025 | 17:39
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec.

A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale. Şi în localitatea Cochirleni trei copii, aflaţi în pericol de înec, au fost scoţi din apele Dunării de către un localnic.

Un bărbat de 35 de ani şi-a pierdut viaţa, sâmbătă, salvând doi copii de la înec.

Cei doi copii au intrat în mare, în zona plajei Delta din staţiunea Jupiter, iar bărbatul, care nu era tatăl copiilor, a intrat după ei să îi salveze. El a reuşit să îi aducă pe copii către mal.

În cele din urmă, toţi trei au fost scoşi din apă de către salvamari, însă bărbatul era în stop cardio-respirator, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultat, el fiind declarat decedat.

Potrivit ISU Constanţa, şi la Neptun o persoană a fost scoasă de către salvamari din apă.

În staţiunile de pe litoral a fost arborat, sâmbătă steagul roşu, care îi avertizează pe turişti să nu intre în mare, pentru că este pericol semnificativ.

De asemenea, trei copii au fost salvaţi de la înec, în timp ce se aflau în apele Dunării, în zona localităţii Cochirleni. Cei trei au fost scoşi din apă de către un localnic cu o barcă. Minorii erau conştienţi şi cooperanţi.

Sursa: News.ro

