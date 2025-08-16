Steagul roșu arborat pe litoral. Salvamar: „Ne luptăm cu morile de vânt. Colacele nu sunt pentru Marea Neagră”

16-08-2025 | 19:27
Intervenție contra-cronometru în stațiunea Jupiter, unde, într-un moment de viață și de moarte, zeci de turiști au creat un lanț uman pentru a scoate din valuri un bărbat de 35 de ani.

Cătălin Covrig

Din păcate, turistul din București a murit înecat. Doi adolescenți au fost salvați din același loc. Salvamarii au avut sâmbătă peste 50 de intervenții. Pe aproape toate plajele este arborat steagul roșu, care interzice scăldatul.

Pentru bărbatul de 35 de ani zeci de turiști s-au unit într-un lanț uman – de pe plajă, până în larg. Împreună au reușit să-l aducă la mal. Din păcate, bărbatul era în stop cardio-respirator. Deși a fost resuscitat și în ajutor a venit și un elicopter, nu a putut fi salvat.

Valurile din stațiunea Jupiter au fost înalte de câțiva metri. Inițial, alarma s-a dat când doi adolescenți, dar și bărbatul de 35 de ani, au fost trași de curenți și duși în larg, în direcții diferite.

Un salvamar a mers prima dată la adolescenți cu sky-jetul și a reușit să-i aducă, pe rând, la mal. Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza mării agitate și i-a ținut în suspans pe toți turiștii aflați pe plajă.

Florin Viza, șef sector salvamar Olimp-Jupiter: „Cei de la mal țipau: mai e unul, mai e unul. Am sărit în apă, l-am legat de plută, l-am tras în urma sky-jetului la mal. Când am ajuns aproape de mal, valurile mi-au răsturnat sky-jetul. Cei de pe mal, văzând că sunt în dificultate, au făcut un lanț uman, m-au ajutat să scoată victima la mal”.

Și în Eforie, doi turiști de 33 și 29 de ani din Prahova au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost scoși din valuri. Polițiștii au patrulat neîncetat pe plajă ca să-i facă pe turiști să asculte de semnalele salvamarilor.

Ionuț Păun, șef sector salvamar Eforie Nord: „Augustul vine la pachet întotdeauna cu curenți puternici. Formează frecvent gropi aproape de mal”.

Valentin Stoian, salvamar: „Foarte frecvente aceste situații pentru că nu conștientizează. Părintele merge cu copilul tocmai la geamandură, copil de maxim doi ani.
Reporter: Ce ți-a spus când ai ajuns la el?
Valentin Stoian, salvamar: Copilul știe să înoate. Vedeți cu cine mă lupt, cu morile de vânt”.

Costin Nistor, șef sector salvamar Eforie Nord: „Am avut doi copii între 10 și 12 ani cu colacele amândoi acolo, în curenți. Colacele sunt pentru piscine, pentru bazine, nu pentru Marea Neagră”.

Salvamarii se deplasează între intervenții și cu ATV-uri, iar oamenii trebuie să lase cale liberă. Pe litoral, în acest weekend se află un număr record de turiști pentru această vară – peste 200.000 – iar multe hoteluri au raportat un grad de ocupare de 100%.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, salvamari, persoane decedate, steag rosu,

Dată publicare: 16-08-2025 19:21

