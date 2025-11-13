O „ghicitoare” și fiica ei, arestate. Au luat milioane de dolari de la victime promițându-le că se vor îmbogăți, în Australia

O mamă și fiica ei – dintre care una pretinde că este ghicitoare și maestru feng shui – au fost acuzate că au înșelat victime vulnerabile din comunitatea vietnameză din Australia cu aproape 46 milioane dolari, scrie BBC .

Femeia, în vârstă de 53 de ani, a fost arestată miercuri în suburbia de lux Dover Heights din Sydney, împreună cu fiica ei, de 25 de ani.

Poliția susține că cele două făceau parte dintr-o rețea de fraudă și spălare de bani „foarte sofisticată”.

Mama ar fi convins victimele să contracteze împrumuturi – păstrând o parte din bani pentru ea – spunându-le că „vede” un miliardar în viitorul lor.

Aceasta a fost plasată în arest preventiv și urmează să apară în fața instanței joi, în timp ce fiica ei a fost eliberată pe cauțiune, având termen de judecată în ianuarie.

Mama se confruntă cu 39 de capete de acuzare, inclusiv conducerea unei grupări criminale și obținerea de avantaje financiare prin înșelăciune. Fiica ei este acuzată de șapte infracțiuni, printre care gestionarea neglijentă a veniturilor provenite din infracțiuni și apartenența la o grupare criminală.

În timpul percheziției matinale efectuate la vila lor de milioane de dolari, poliția a confiscat documente financiare, telefoane mobile, genți de lux, un lingou de aur de 40 de grame (evaluat la 6.500 dolari) și jetoane de cazinou.

Poliția a declarat că femeia era un membru influent și de încredere al comunității locale, care oferea ședințe de ghicit clienților – unii dintre ei recunoscând că treceau prin dificultăți financiare. Ea le-ar fi spus că un miliardar le va veni în ajutor și că „acest lucru se va întâmpla în curând” dacă vor lua un împrumut.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













