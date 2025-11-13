O „ghicitoare” și fiica ei, arestate. Au luat milioane de dolari de la victime promițându-le că se vor îmbogăți, în Australia

Stiri externe
13-11-2025 | 08:04
arestata

O mamă și fiica ei – dintre care una pretinde că este ghicitoare și maestru feng shui – au fost acuzate că au înșelat victime vulnerabile din comunitatea vietnameză din Australia cu aproape 46 milioane dolari, scrie BBC.

autor
Vlad Dobrea

Femeia, în vârstă de 53 de ani, a fost arestată miercuri în suburbia de lux Dover Heights din Sydney, împreună cu fiica ei, de 25 de ani.

Poliția susține că cele două făceau parte dintr-o rețea de fraudă și spălare de bani „foarte sofisticată”.

Mama ar fi convins victimele să contracteze împrumuturi – păstrând o parte din bani pentru ea – spunându-le că „vede” un miliardar în viitorul lor.

Aceasta a fost plasată în arest preventiv și urmează să apară în fața instanței joi, în timp ce fiica ei a fost eliberată pe cauțiune, având termen de judecată în ianuarie.

Citește și
mac
Operațiune secretă dezvăluită: CIA a răspândit semințe de mac „modificate” pentru a distruge producția de opiu din Afganistan

Mama se confruntă cu 39 de capete de acuzare, inclusiv conducerea unei grupări criminale și obținerea de avantaje financiare prin înșelăciune. Fiica ei este acuzată de șapte infracțiuni, printre care gestionarea neglijentă a veniturilor provenite din infracțiuni și apartenența la o grupare criminală.

În timpul percheziției matinale efectuate la vila lor de milioane de dolari, poliția a confiscat documente financiare, telefoane mobile, genți de lux, un lingou de aur de 40 de grame (evaluat la 6.500 dolari) și jetoane de cazinou.

Poliția a declarat că femeia era un membru influent și de încredere al comunității locale, care oferea ședințe de ghicit clienților – unii dintre ei recunoscând că treceau prin dificultăți financiare. Ea le-ar fi spus că un miliardar le va veni în ajutor și că „acest lucru se va întâmpla în curând” dacă vor lua un împrumut.

Sursa: BBC

Etichete: ghicitoare, escrocherie, femeie arestata,

Dată publicare: 13-11-2025 07:53

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
Operațiune secretă dezvăluită: CIA a răspândit semințe de mac „modificate” pentru a distruge producția de opiu din Afganistan
Stiri externe
Operațiune secretă dezvăluită: CIA a răspândit semințe de mac „modificate” pentru a distruge producția de opiu din Afganistan

Într-o operaţiune secretă de sabotare, care a durat un deceniu, CIA, agenţia de spionaj americană, a aruncat seminţe de mac modificate în încercarea de a reduce potenţa recoltei de opiu din Afganistan, relatează The Washington Post.

Un român a fost arestat după ce a încercat să-i dea foc soției într-o parcare din Milano. Momentul, surprins de camere
Stiri externe
Un român a fost arestat după ce a încercat să-i dea foc soției într-o parcare din Milano. Momentul, surprins de camere

Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat în Italia, la Milano, după ce a încercat să-și incendieze soția într-o parcare.

Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite
Stiri externe
Momentul în care un tren plin cu pasageri sare de pe șine în Buenos Aires. Cel puțin 19 persoane au fost rănite

Cel puțin 19 persoane au fost rănite, după ce un tren plin cu pasageri a sărit de pe șine, în capitala Argentinei.

Recomandări
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat
Stiri Politice
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT
Stiri actuale
Ce prevede Strategia de Apărare a României. Punctele cheie prezentate de președintele Nicușor Dan | DOCUMENT

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28