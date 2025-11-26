O ucraineancă s-a oprit din tăiat varză și și-a ucis soțul, pentru că avea opinii pro-ruse

O ucraineancă și-a ucis soțul din cauza opiniilor sale pro-ruse. Femeia a luat cuțitul cu care tăia varza și l-a înjunghiat, iar victima a murit.

În orașul Irpin, lângă Kiev, o femeie și-a înjunghiat soțul din cauza opiniilor politice, a transmis Procuratura regională din Kiev pe rețelele sociale, citată de Ukrainskaia Pravda

Din primele informații, conflictul a izbucnit când soția în vârstă de 54 de ani tăia varză în bucătărie. S-au luat la ceartă, și au apărut insultele reciproce și agresiunile. În timpul confruntării, femeia a luat un cuțit de bucătărie și l-a înjunghiat pe bărbat în piept.

Victima, în vârstă de 70 de ani, a murit din cauza rănilor, înainte de sosirea medicilor. Chiar femeia a chemat serviciile de urgență.

Potrivit suspectei, totul a început din cauza presupuselor opinii pro-ruse ale soțului și a legăturilor sale cu rudele din țara agresoare.

Femeia susține, de asemenea, că soțul a amenințat-o în repetate rânduri că o va alunga din casă și a folosit violența fizică, mai exact, răsucindu-i mâinile. Femeia a fost pusă sub acuzare și arestată preventiv pentru crimă cu premeditare.

