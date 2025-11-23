Soția lui JD Vance, surprinsă fără verighetă la un eveniment public. ”Mamă a trei copii mici, spală multe vase”

23-11-2025 | 09:22
După ce Usha Vance a fost observată fără verighetă, au apărut zvonuri despre o posibilă căsătorie cu vicepreședintele JD Vance. Totuși, un purtător de cuvânt al doamnei vicepreședinte a clarificat situația.

autor
Aura Trif

Usha Vance, în vârstă de 39 de ani, a vizitat miercuri, Camp Lejeune, o bază militară din Jacksonville, Carolina de Nord, alături de prima doamnă Melania Trump. Usha nu purta verigheta în timpul apariţiei publice, iar după publicarea fotografiilor de la ieşire, zvonurile despre probleme în căsnicia ei cu vicepreşedintele, în vârstă de 41 de ani, au luat amploare pe reţelele sociale.

În mijlocul speculaţiilor, un purtător de cuvânt al doamnei vicepreşedinte — care este foarte discretă şi rareori vorbeşte cu presa — a abordat subiectul apariţiei fără verigheta într-o declaraţie pentru People.

Purtătorul de cuvânt a spus că Usha este „o mamă a trei copii mici, care spală multe vase, face multe băi şi uită uneori verigheta”.

Zvonurile, apărute după îmbrățișarea intima cu văduva lui Charlie Kirk

Usha şi JD sunt căsătoriţi din 2014 şi au trei copii: fiii Ewan, în vârstă de 8 ani, şi Vivek, în vârstă de 5 ani, şi fiica Mirabel, în vârstă de 3 ani. Zvonurile potrivit cărora cuplul s-ar fi despărţit au fost alimentate şi de îmbrăţişarea vicepreşedintelui cu Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk, care a devenit virală la sfârşitul lunii octombrie.

La câteva săptămâni după asasinarea lui Charlie în timpul unui eveniment Turning Point USA, Erika – care i-a luat locul ca CEO al Turning Point – a deschis un turneu la Universitatea din Mississippi cu un discurs emoţionant, în timpul căruia a spus că vede „asemănări” între răposatul ei soţ şi JD, în timp ce îl prezenta pe vicepreşedinte.

La scurt timp după aceea, Erika şi JD s-au îmbrăţişat pe scenă, într-un moment care a devenit viral.

„Nimeni nu-l va putea înlocui vreodată pe soţul meu. Dar văd unele asemănări între soţul meu şi JD — vicepreşedintele JD Vance. Chiar văd. Şi de aceea mă simt atât de norocoasă că pot să vi-l prezint în această seară”, a spus ea la evenimentul din 29 octombrie, înainte de a-l îmbrăţişa pe JD într-un mod intim.

După ce l-a strâns puternic în braţe pe vicepreşedinte, Erika şi-a mutat mâna în spatele capului lui, iar mâinile lui s-au odihnit pentru scurt timp pe talia ei. Salutul a surprins mulţi utilizatori de internet şi a generat o serie de postări virale care analizau poziţia mâinilor lor şi dezbăteau dacă îmbrăţişarea era potrivită pentru situaţie, având în vedere pierderea recentă a Erikăi.

CEO-ul Turning Point a declarat anterior că JD a fost „o binecuvântare” după moartea soţului ei şi i-a lăudat atât pe el, cât şi pe Usha pentru sprijinul acordat.

„A fost o binecuvântare. El şi Usha sunt nişte oameni incredibili. Incredibili. Cu o dragoste atât de sinceră”, a declarat Erika într-un clip video înregistrat înainte de evenimentul viral. Ea i-a spus prezentatorului Fox News, Jesse Watters: „Tot ce au făcut pentru noi a fost atât de uman. Au fost alături de noi. Ne-au susţinut”.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, casnicie, vicepresedinte, jd vance,

Dată publicare: 23-11-2025 09:08

