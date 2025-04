O studentă s-a filmat în timp ce-și bea relaxată cafeaua trecând pe lângă o victimă a atacului armat din Florida. VIDEO

Un val de revoltă a cuprins rețelele de socializare după apariția unui videoclip șocant filmat în campusul Universității de Stat din Florida (FSU). O studentă se plimba liniștită cu o cafea de la Starbucks, trecând nepăsătoare pe lângă o colegă grav rănită în urma atacului armat soldat cu 2 morți și șase răniți.

În loc să sară în ajutorul victimei sau să sune la urgențe, studenta a ales să filmeze cu telefonul mobil hainele îmbibate de sânge ale acesteia, fără să acorde primul ajutor. Gestul rece a stârnit un val de critici în mediul online.

The woman who was walked by and filmed by an individual who was sipping a Starbucks latte during a sh**ting at Florida State University appears to be alive.

Thank goodness.

Footage is going viral of a person sipping coffee as they filmed a victim of the FSU sh**ting.

