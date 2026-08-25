Esther Ogunmabo a fost reținută în statul Ogun, în sud-vestul țării, de agenții Agenției Naționale pentru Aplicarea Legii privind Drogurile (NDLEA), potrivit News.com.

Polițiștii susțin că femeia ar fi primit, la fiecare patru zile, pachete cu canabis de la una dintre fiicele sale, care locuia în Lagos. Potrivit poliției, femeia ar fi fost găsită cu „pliculețe pentru vânzare cu skunk, un soi de canabis, cântărind 90 de grame, despre care susține că îl vinde localnicilor”. Fiica femeii a fost, de asemenea, arestată.

Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că femeia le-a spus anchetatorilor că a început să vândă droguri după ce magazinul său a fost distrus într-un incendiu. Femeia a fost eliberată pe cauțiune și beneficiază de consiliere din cauza vârstei înaintate. Până în prezent, nu a fost pusă sub acuzare.

Peste 42 de kilograme de droguri, confiscate într-o altă operațiune

Arestarea femeii a avut loc în cadrul unei operațiuni mai ample a autorităților pe rutele maritime din Nigeria.

Vineri, agenții au interceptat o ambarcațiune din lemn despre care se presupune că transporta droguri ilegale către comunități de pescari din Republica Camerun. Trei suspecți au fost arestați la bordul ambarcațiunii, care se îndrepta spre Ine Isu, Ine Mbah și Ine Ikot Itie Udun.

Etima Effiong Eekpo, în vârstă de 29 de ani, ar fi fost prins cu 1,120 kilograme de skunk, iar Otobong Eyoh Etukudoh, de 33 de ani, ar fi avut asupra sa 42,060 kilograme de skunk. Kingsley Effiong John, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost găsit cu 20 de grame de cocaină ascunse într-o bucată mare de fufu din manioc, un preparat specific nigerian, precum și cu 435 de grame de skunk.

În total, autoritățile au confiscat de la cei trei 42,622 kilograme de droguri.