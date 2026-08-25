Irina Mudra a fost şefa adjunctă a biroului lui Zelenski înainte ca acesta să o demită săptămâna trecută, după ce au apărut acuzaţii împotriva ei şi a unui fost parlamentar.

Cazul, care implică mai mulţi suspecţi, se concentrează pe o presupusă schemă de spălare a milioane de dolari, scrie Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, grupul a spălat aproximativ 3,3 milioane de dolari pentru a finanţa eliberarea pe cauţiune a fostului ministru al energiei German Galuşcenko, ce se confruntă cu acuzaţii separate de corupţie.

Înregistrări video au arătat-o marţi pe Mudra în timp ce era scoasă încătuşată din sala de judecată.

Parchetul anticorupţie din Ucraina a stabilit o cauţiune echivalentă cu aproximativ 455.000 de dolari, potrivit procurorilor.

Mudra a fost citată de presa locală declarând că nu are banii şi că îşi va ruga prietenii să o ajute să strângă suma.

Dacă va putea plăti cauţiunea, ei i se va interzice să părăsească regiunea Kiev şi nu i se va permite să vorbească cu martorii sau victimele din acest caz.

Administraţia Zelenski a fost deja supusă monitorizării autorităţilor anticorupţie, ceea ce a dus la demiterea fostului şef al biroului prezidenţial, Andrii Iermak.

Ulterior, Zelenski a dat asigurări, în special Uniunii Europene, că va duce o luptă riguroasă împotriva corupţiei în Ucraina.

În ciuda reformelor, Ucraina, care solicită aderarea la UE, este considerată una dintre cele mai corupte ţări din Europa.