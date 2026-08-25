Prezentarea, susținută în luna iulie în fața unor oficiali din guvernele statelor membre UE, enumeră „preluarea controlului asupra conturilor, cu țintirea oficialilor de rang înalt” printre principalele amenințări cu care se confruntă Uniunea în acest an.

Documentul reprezintă prima recunoaștere oficială a faptului că oficiali ai UE au fost vizați de atacuri cibernetice prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, după ce mai multe agenții naționale de securitate cibernetică au semnalat, la începutul acestui an, o campanie în desfășurare asociată unor grupuri de amenințare rusești.

Este, de asemenea, primul caz relatat în care o autoritate a UE atribuie în mod oficial astfel de atacuri unui guvern străin.

Atacuri de tip „spearphishing” asupra oficialilor europeni

Oficialii au fost ținta unor atacuri de tip „spearphishing sponsorizat de stat”, potrivit prezentării. Termenul descrie campanii țintite și personalizate, susținute de state, prin care anumite persoane sunt determinate să acceseze linkuri suspecte sau să deschidă fișiere malițioase.

Hackerii au utilizat „tehnici de inginerie socială” pentru a-i induce în eroare pe oficialii UE, concepând mesaje personalizate care creșteau probabilitatea ca țintele să cadă în capcană.

La începutul acestui an, POLITICO a relatat în premieră că Comisia Europeană le-a cerut unora dintre cei mai importanți oficiali ai săi să închidă un grup de Signal, din cauza temerilor privind posibile atacuri informatice.

Măsura a venit în același timp cu o serie de avertismente emise de autoritățile naționale de securitate cibernetică, care au recomandat guvernelor să renunțe la utilizarea aplicațiilor comerciale de mesagerie precum WhatsApp și Signal pentru activități oficiale.

Rusia, indicată de serviciile olandeze

În martie, cel puțin cinci agenții naționale de securitate cibernetică și informații au avertizat public asupra unor campanii de hacking în desfășurare pe Signal și WhatsApp.

Serviciile olandeze de informații au atribuit în mod explicit aceste activități Rusiei, iar Germania a avertizat că hackerii vizau „persoane de rang înalt din politică, armată și diplomație, precum și jurnaliști de investigație”.

Agențiile au avertizat atunci că hackerii se prezentau drept un chatbot fals de asistență Signal pentru a-i convinge pe utilizatori să le furnizeze codurile de acces. Astfel, atacatorii puteau prelua controlul asupra conturilor și puteau citi mesajele primite și conversațiile din grupuri.

Opt incidente „semnificative” în instituțiile UE

Oficialii europeni responsabili de securitatea cibernetică au precizat în prezentare că instituțiile UE s-au confruntat până acum, în acest an, cu opt „incidente semnificative”.

Una dintre principalele probleme identificate este faptul că diferitele instituții ale UE utilizează în continuare soluții tehnice diferite de securitate cibernetică și nu dispun de un sistem comun pentru schimbul de documente sensibile și clasificate.

Comisia Europeană a refuzat să ofere detalii despre practicile sale interne de securitate, ca răspuns la întrebările POLITICO referitoare la prezentare.

WhatsApp și Signal nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.