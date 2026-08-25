Asta li s-a întâmplat unor chiriași care le-au spus proprietarilor că au doar pisici, dar au fost descoperiți cu un câine după ce proprietarii au găsit pe Facebook un videoclip în care aceștia sărbătoreau prima aniversare a animalului, potrivit Noticias Trabajo.

Chiriașii locuiau cu chirie în casă din 2020 și aveau permisiunea proprietarilor să țină o pisică, dar nu și un câine. Proprietarii au început să bănuiască faptul că ar putea avea un câine după ce au primit din greșeală un mesaj de la chiriaș, în care acesta spunea că îl va lua pe „Rocky” la serviciu. Întrebat despre animal, bărbatul a insistat că era pisica lui.

Cu toate acestea, ceva timp mai târziu, proprietarii au găsit pe profilul public de Facebook al cuplului un videoclip cu fotografii în care Rocky apărea în interiorul casei, în timp ce îi era sărbătorită prima aniversare. Imaginile au demonstrat că animalul era, de fapt, un câine.

Proprietarii au cerut peste 11.000 de euro pentru daunele aduse locuinței

Problemele s-au agravat când contractul de închiriere s-a încheiat, în 2025. Deși cuplul a susținut că a lăsat proprietatea într-o stare excelentă, proprietarii au reclamat pete de urină, murdărie și un miros puternic de câine, care a persistat chiar și după curățarea profesională a covoarelor.

Aceștia au constatat, de asemenea, deteriorări ale pereților, ușilor și altor elemente ale locuinței. Din acest motiv, au solicitat peste 22.000 de dolari neozeelandezi, aproximativ 11.170 de euro, pentru costurile de curățenie și reparații.

Instanța a stabilit că proprietarii nu le puteau cere chiriașilor întreaga sumă, deoarece multe dintre elementele locuinței, inclusiv covoarele, aveau o vechime de aproape zece ani. În cele din urmă, chiriașii au fost obligați să achite o parte dintre cheltuieli: 1.105 dolari (aproximativ 560 de euro) pentru curățenie, 1.134 de dolari (aproximativ 576 de euro) pentru covoare, 188 de dolari (aproximativ 96 de euro) pentru mașina de spălat vase și 1.184 de dolari (aproximativ 601 euro) pentru zugrăvit.

Astfel, videoclipul public de la prima aniversare a lui Rocky a ajuns să contrazică versiunea chiriașilor, care le spuseseră proprietarilor că animalul pe care îl aveau în casă era o pisică.

Poate un proprietar din Spania să le interzică chiriașilor să aibă un câine?

În ceea ce privește locuințele închiriate în Spania, avocatul Alberto Sánchez explică faptul că „este perfect legal ca proprietarul să interzică animalele de companie în locuință”. În această privință, el precizează că, deși Legea privind închirierea locuințelor urbane nu menționează în mod expres posibilitatea de a avea animale de companie în locuințe, se aplică principiul libertății contractuale stabilit în Codul Civil (articolul 1255).

Expertul arată că, prin urmare, acest aspect poate fi stabilit de comun acord între părți prin contract, însă, în practică, având în vedere dificultățile în găsirea unei locuințe de închiriat, proprietarul este de obicei cel care decide dacă acceptă sau nu animale în locuința sa.