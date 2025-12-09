POLITICO: Japonia respinge planul UE privind activele rusești, în timp ce SUA reduc sprijinul pentru Ucraina

Stiri externe
09-12-2025 | 07:10
rusia economie
Getty

Japonia a respins propunerea UE de a se alătura planului său de a utiliza activele îngheţate ale statului rus pentru a finanţa Ucraina, spulberând speranţele blocului de a obţine sprijin global pentru această iniţiativă, relatează POLITICO.

autor
Vlad Dobrea

Luni, la o reuniune a miniştrilor de finanţe din G7, Tokyo a respins cererea Bruxelles-ului de a copia planurile sale de a trimite Ucrainei valoarea în numerar a activelor suverane ruseşti deţinute în banca belgiană Euroclear. Japonia a semnalat că nu poate utiliza activele ruseşti îngheţate în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari deţinute pe teritoriul său pentru a acorda un împrumut Ucrainei, au declarat pentru POLITICO doi diplomaţi UE informaţi cu privire la discuţii.

Comisia Europeană doreşte ca înainte de summitul liderilor din 18 decembrie ţările UE să ajungă la un acord în ceea ce priveşte utilizarea a până la 210 miliarde de euro din fondurile sancţionate. Belgia se opune însă, temându-se că va fi obligată să ramburseze întreaga sumă, dacă Rusia va recupera banii.

Una dintre cererile sale este ca alte ţări din G7, în afara UE, să acorde un împrumut Ucrainei utilizând activele ruseşti îngheţate pe care le deţin pe teritoriul lor. Prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat că o participare mai mare a aliaţilor din G7 va reduce riscul ca Rusia să ia măsuri de retorsiune numai împotriva Belgiei.

Cu toate acestea, SUA şi Japonia au refuzat să se alăture planului Bruxelles-ului, lăsând UE să suporte singură greul nevoilor financiare viitoare ale Ucrainei.

Citește și
Zelenski
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis

Mai mult, în cadrul reuniunii, SUA au declarat că vor reduce sprijinul acordat Ucrainei după ce vor plăti ultimele tranşe ale unui împrumut acordat de G7, negociat de administraţia Biden în 2024, a declarat un diplomat al UE.

Ţara devastată de război se confruntă cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro în anul viitor şi va trebui să înceapă să-şi reducă cheltuielile publice începând din aprilie, dacă nu vor sosi noi fonduri.

„Vom continua să colaborăm pentru a dezvolta o gamă largă de opţiuni de finanţare pentru a sprijini Ucraina, inclusiv utilizarea potenţială a întregii valori a activelor suverane ruseşti, imobilizate în jurisdicţiile noastre până la plata reparaţiilor de către Rusia”, au scris miniştrii de finanţe din ţările G7 în declaraţia comună după întâlnire. Însă, într-o notă de precauţie, aceştia au adăugat: „acţiunile noastre vor rămâne în conformitate cu cadrele juridice respective”.

Ministrul japonez al finanţelor, Satsuki Katayama, a exclus utilizarea activelor ruseşti din motive juridice, a declarat un diplomat al UE care a fost informat cu privire la reuniune.

Cu toate acestea, mai mulţi oficiali au afirmat că poziţia Japoniei este legată de opoziţia SUA faţă de utilizarea activelor ruseşti pentru Ucraina, argumentând că Tokyo nu doreşte să-şi sfideze aliatul crucial.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnalat că intenţionează să utilizeze activele ruseşti pentru a-l aduce pe preşedintele Vladimir Putin la masa negocierilor. Însă în loc să trimită banii la Kiev, Washingtonul a sugerat să restituie o parte din active Rusiei şi să utilizeze restul pentru a finanţa investiţiile SUA în Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a continuat să susţină ideea utilizării activelor ruseşti pentru a ajuta Ucraina în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o luni cu preşedintele Volodimir Zelenski.

„Propunerea noastră în privinţa împrumutului pentru reparaţii este complexă, dar, în esenţă, creşte costul războiului pentru Rusia”, a declarat Ursula von der Leyen după întâlnirea la care au participat şi premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz. „Cu cât Putin va continua mai mult războiul, va vărsa sânge, va lua vieţi şi va distruge infrastructura ucraineană, cu atât costurile pentru Rusia vor fi mai mari”, a adăugat ea.

Într-un gest de sprijin pentru von der Leyen, Marea Britanie şi Canada şi-au manifestat disponibilitatea de a oferi Ucrainei activele statului rus deţinute pe teritoriul lor, cu condiţia ca planul UE să se concretizeze.

Se preconizează că această chestiune va ocupa un loc central în cadrul întâlnirii de vineri dintre Starmer şi premierul belgian De Wever.

Sursa: News.ro

Etichete: japonia, active rusesti,

Dată publicare: 09-12-2025 07:10

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis
Stiri externe
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis

Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană.

Trump sare în apărarea X și atenționează Europa: „Să aibă grijă”. Amenda aplicată de UE gigantului social media, „urâtă”
Stiri externe
Trump sare în apărarea X și atenționează Europa: „Să aibă grijă”. Amenda aplicată de UE gigantului social media, „urâtă”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat luni amenda aplicată de Comisia Europeană gigantului social media X drept „urâtă”, avertizând că „Europa trebuie să aibă grijă”.

Zelenski e ferm: „Nu avem nici dreptul legal, nici dreptul moral de a renunța la teritorii”
Stiri externe
Zelenski e ferm: „Nu avem nici dreptul legal, nici dreptul moral de a renunța la teritorii”

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu ia în considerare posibilitatea cedării vreunui teritoriu, deoarece acest lucru nu este permis de legislația națională, de dreptul internațional sau de principiile morale.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28