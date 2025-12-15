O nouă lovitură pentru un gigant auto european. Închide pentru prima dată în istoria sa o fabrică din Germania

Încetarea producției la fabrica din Dresda survine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu o cerere slabă pe piețele sale cheie.

Volkswagen va înceta producția de vehicule la fabrica sa din Dresda după ziua de marți, marcând pentru prima dată în istoria de 88 de ani a constructorului auto închiderea producției în Germania, scrie Financial Times.

Închiderea liniei de producție a fabricii survine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu presiuni asupra fluxului de numerar, ca urmare a vânzărilor slabe din China și a cererii scăzute din Europa, precum și a tarifelor impuse de SUA, care afectează vânzările din America.

Volkswagen ajustează bugetul de investiții pentru următorii ani

Volkswagen se luptă cu alocarea bugetului său de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, având în vedere că se preconizează o durată de viață mai lungă pentru mașinile cu motor pe benzină. Bugetul rulant, care este actualizat anual, a fost redus drastic în ultimii ani. Pentru perioada 2023-2027, cifra echivalentă era de 180 de miliarde de euro.

Directorul financiar al producătorului auto, Arno Antlitz, a sugerat în octombrie că fluxul său net de numerar pentru 2025, care anterior era estimat a fi aproape de zero, ar putea fi ușor pozitiv. Cu toate acestea, analiștii au afirmat că producătorul auto va continua să se confrunte cu presiuni suplimentare.

„Cu siguranță, în 2026 va exista o presiune asupra fluxului de numerar”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein. El a menționat că grupul auto caută modalități de a reduce cheltuielile și de a crește profiturile operaționale.

Volkswagen se adaptează noilor tehnologii pe benzină

Volkswagen se confruntă cu provocări „pe scară largă”, având în vedere că durata de viață mai lungă a motoarelor pe combustibili fosili necesită noi investiții, a spus Reitman.

„Trebuie să ne orientăm către noile generații de tehnologii pe benzină”, a adăugat el.

Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, a declarat că unele proiecte vor trebui eliminate din planurile de cheltuieli ale Volkswagen. Pentru ca Volkswagen să își îndeplinească obiectivul de investiții, „alte idei și proiecte trebuie eliminate din plan”, a spus el.

Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începerea producției în 2002, adică mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale VW din Wolfsburg.

Această măsură reprezintă un mic pas înainte în planurile Volkswagen de a reduce capacitatea de producție în Germania. Schimbările fac parte dintr-un acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care va duce și la reducerea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Thomas Schäfer, directorul mărcii VW, a declarat luna aceasta că decizia de a închide producția nu a fost luată „cu ușurință”, dar că „din punct de vedere economic era esențială”.

Fabrica va deveni centru de cercetare universitar

Fabrica a fost concepută ca o vitrină pentru performanțele inginerești ale Volkswagen și a fost inițial destinată asamblării modelului de lux VW Phaeton. După ce modelul Phaeton a fost scos din producție în 2016, fabrica din Dresda a devenit un simbol al eforturilor Volkswagen în domeniul electrificării, producând recent modelul ID.3 alimentat cu baterii.

Fabrica va fi închiriată Universității Tehnice din Dresda pentru a înființa un campus de cercetare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii și a cipurilor.

Volkswagen, împreună cu universitatea, s-a angajat să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect, în timp ce gigantul auto a declarat că va continua să utilizeze facilitatea pentru a livra mașini clienților și ca atracție turistică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













