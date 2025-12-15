O nouă lovitură pentru un gigant auto european. Închide pentru prima dată în istoria sa o fabrică din Germania

Stiri externe
15-12-2025 | 08:57
masini pe strada
Pro TV

Încetarea producției la fabrica din Dresda survine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu o cerere slabă pe piețele sale cheie.

autor
Sabrina Saghin

Volkswagen va înceta producția de vehicule la fabrica sa din Dresda după ziua de marți, marcând pentru prima dată în istoria de 88 de ani a constructorului auto închiderea producției în Germania, scrie Financial Times.

Închiderea liniei de producție a fabricii survine în contextul în care cel mai mare producător auto din Europa se confruntă cu presiuni asupra fluxului de numerar, ca urmare a vânzărilor slabe din China și a cererii scăzute din Europa, precum și a tarifelor impuse de SUA, care afectează vânzările din America.

Volkswagen ajustează bugetul de investiții pentru următorii ani

Volkswagen se luptă cu alocarea bugetului său de investiții de aproximativ 160 de miliarde de euro pentru următorii cinci ani, având în vedere că se preconizează o durată de viață mai lungă pentru mașinile cu motor pe benzină. Bugetul rulant, care este actualizat anual, a fost redus drastic în ultimii ani. Pentru perioada 2023-2027, cifra echivalentă era de 180 de miliarde de euro.

Directorul financiar al producătorului auto, Arno Antlitz, a sugerat în octombrie că fluxul său net de numerar pentru 2025, care anterior era estimat a fi aproape de zero, ar putea fi ușor pozitiv. Cu toate acestea, analiștii au afirmat că producătorul auto va continua să se confrunte cu presiuni suplimentare.

Citește și
SMURD
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital

Cu siguranță, în 2026 va exista o presiune asupra fluxului de numerar”, a declarat Stephen Reitman, analist la Bernstein. El a menționat că grupul auto caută modalități de a reduce cheltuielile și de a crește profiturile operaționale.

Volkswagen se adaptează noilor tehnologii pe benzină

Volkswagen se confruntă cu provocări „pe scară largă”, având în vedere că durata de viață mai lungă a motoarelor pe combustibili fosili necesită noi investiții, a spus Reitman.

Trebuie să ne orientăm către noile generații de tehnologii pe benzină”, a adăugat el.

Moritz Kronenberger, manager de portofoliu la Union Investment, a declarat că unele proiecte vor trebui eliminate din planurile de cheltuieli ale Volkswagen. Pentru ca Volkswagen să își îndeplinească obiectivul de investiții, „alte idei și proiecte trebuie eliminate din plan”, a spus el.

Dresda a produs mai puțin de 200.000 de vehicule de la începerea producției în 2002, adică mai puțin de jumătate din producția anuală a fabricii centrale VW din Wolfsburg.

Această măsură reprezintă un mic pas înainte în planurile Volkswagen de a reduce capacitatea de producție în Germania. Schimbările fac parte dintr-un acord încheiat anul trecut cu sindicatele, care va duce și la reducerea a 35.000 de locuri de muncă la marca VW în Germania.

Thomas Schäfer, directorul mărcii VW, a declarat luna aceasta că decizia de a închide producția nu a fost luată „cu ușurință”, dar că „din punct de vedere economic era esențială”.

Fabrica va deveni centru de cercetare universitar

Fabrica a fost concepută ca o vitrină pentru performanțele inginerești ale Volkswagen și a fost inițial destinată asamblării modelului de lux VW Phaeton. După ce modelul Phaeton a fost scos din producție în 2016, fabrica din Dresda a devenit un simbol al eforturilor Volkswagen în domeniul electrificării, producând recent modelul ID.3 alimentat cu baterii.

Fabrica va fi închiriată Universității Tehnice din Dresda pentru a înființa un campus de cercetare pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, a roboticii și a cipurilor.

Volkswagen, împreună cu universitatea, s-a angajat să investească 50 de milioane de euro în următorii șapte ani în acest proiect, în timp ce gigantul auto a declarat că va continua să utilizeze facilitatea pentru a livra mașini clienților și ca atracție turistică.

Sursa: Financial Times

Etichete: masini, Volkswagen,

Dată publicare: 15-12-2025 08:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini
Stiri actuale
Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini

O femeie a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după un incident petrecut în noaptea de duminică spre luni, în zona Gării de Nord din Capitală.

Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital
Stiri actuale
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital.

Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

De la 1 ianuarie, cei care au maşini vor plăti impozite mai mari. Sunt vizate și autoturismele electrice și hibride, care până acum erau parțial sau total scutite.

Recomandări
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară
Stiri actuale
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

Tot mai mulți români ies în stradă, în marile orașe ale țării, ca să ceară transparență și responsabilitate în sistemul juridic.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Stiri Politice
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est

Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28