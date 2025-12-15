Noua șefă a MI6, avertisment serios despre Rusia, în primul său discurs oficial: „Linia frontului este pretutindeni”

putin, armata
Getty

Blaise Metreweli, şefa serviciului de spionaj extern al Marii Britanii, cunoscut sub numele de MI6, va avertiza că Rusia reprezintă o ameninţare „agresivă, expansionistă şi revizionistă” în primul său discurs pe care îl ţine de la preluarea funcţiei.

Blaise Metreweli a preluat funcţia de la Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie şefă a MI6 - un rol cunoscut public sub numele de cod „C” - în istoria de 116 ani a serviciului. Anterior, ea a fost şefa departamentului de tehnologie şi inovare al MI6, sau Q, şi şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Orientul Mijlociu şi Europa.

Blaise Metreweli va declara că Marea Britanie se confruntă cu o nouă „eră a incertitudinii” într-un discurs în care identifică Kremlinul ca ameninţare principală.

„(Vladimir) Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susţinută”, va spune Metreweli luni, potrivit unor extrase din discursul său difuzate deja presei.

„Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, a abordării ruseşti în ceea ce priveşte angajamentul internaţional, şi ar trebui să fim pregătiţi ca acest lucru să continue până când Putin va fi forţat să-şi schimbe calculele”, subliniază Metreweli.

mark rutte
Kremlinul reacționează dur la declarațiile lui Mark Rutte. Apelul șefului NATO este catalogat drept iresponsabil

Marea Britanie a sancţionat mai multe personalităţi din mediul de afaceri rus, lideri politici, companii, nave şi entităţi, inclusiv întreaga agenţie de informaţii militare GRU, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022. În weekend, Germania a găzduit delegaţii din SUA şi Ucraina pentru discuţii privind un acord de încetare a focului, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa lideri europeni.

Metreweli va sublinia, de asemenea, necesitatea intensificării utilizării tehnologiei pentru a combate ameninţările la adresa securităţii Regatului Unit, inclusiv terorismul şi războiul informaţional.

„Stăpânirea tehnologiei trebuie să pătrundă în tot ceea ce facem. Nu doar în laboratoarele noastre, ci şi pe teren, în meseria noastră şi, mai important, în mentalitatea fiecărui ofiţer. Trebuie să fim la fel de confortabili cu liniile de cod pe cât suntem cu sursele umane, la fel de fluenţi în Python pe cât suntem în mai multe limbi”, va spune ea.

Richard Knighton, şeful forţelor armate britanice, va solicita, de asemenea, într-un discurs separat, luni, o abordare „a întregii societăţi” în ceea ce priveşte apărarea, în faţa incertitudinii şi ameninţărilor crescânde, şi va sublinia probabilitatea crescută ca Rusia să invadeze o ţară NATO, scrie Reuters. „Situaţia este mai periculoasă decât am cunoscut-o în timpul carierei mele”, va avertiza şeful statului major al armatei.

Declaraţiile lor, furnizate în avans, vin în contextul în care Keir Starmer urmează să zboare la Berlin pentru un summit de urgenţă cu liderii europeni, inclusiv cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum şi cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, în efortul de a convinge SUA să accepte un plan de pace european alternativ pentru Ucraina.

Mâna Kremlinului în Marea Britanie

Ameninţările ruse cu care se confruntă Marea Britanie includ încercarea de a-i ucide pe Serghei şi Iulia Skripal în Salisbury în 2018 cu o neurotoxină, care a dus la moartea britanicei Dawn Sturgess. O anchetă privind moartea lui Sturgess, care a ridicat accidental sticla cu otravă, a conchis luna aceasta că liderul rus este „responsabil moral”.

Printre alte ameninţări se numără şi eforturile Rusiei de a utiliza inteligenţa artificială pentru a genera dezinformare la scară largă, pentru a crea videoclipuri online menite să submineze sprijinul public pentru Ucraina sau să răspândească zvonuri false despre starea de sănătate a prinţesei de Wales, aşa cum a subliniat recent secretarul de stat pentru afaceri externe, Yvette Cooper, într-un discurs.

Şase bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost închişi în mai pentru participarea lor la un complot de spionaj, care a inclus supravegherea ostilă a unui jurnalist de investigaţie cunoscut în toată Europa pentru dezvăluirile sale despre Kremlin şi o încercare de a recupera numerele de telefon ale soldaţilor ucraineni despre care se credea că se antrenează în Germania.

Cu toate acestea, în fragmentele publicate în avans, nu s-a făcut nicio menţiune explicită la China, cu excepţia referirii la sancţionarea, săptămâna trecută, a două companii cu sediul în această ţară, acuzate de hacking nediscriminat împotriva Regatului Unit şi aliaţilor săi. Miniştrii încă se luptă cu decizia de a permite Chinei să construiască o nouă super-ambasadă la Royal Mint Court în Londra, în timp ce prim-ministrul speră să viziteze Beijingul în ianuarie, înainte ca Trump să se deplaseze acolo în aprilie, notează The Guardian, potrvit News.ro.

Knighton, cel mai înalt ofiţer militar al ţării înceând din septembrie, va avea prima sa prelegere anuală la think-tank-ul Royal United Services Institute şi este aşteptat să sublinieze ameninţarea din partea Rusiei atât pentru Marea Britanie, cât şi pentru alianţa militară NATO.

„Războiul din Ucraina arată dorinţa lui Putin de a viza statele vecine, inclusiv populaţia civilă a acestora”, va spune el, argumentând că Moscova doreşte să „provoace, să limiteze, să divizeze şi, în cele din urmă, să distrugă NATO”. El va susţine că succesul pe termen lung al forţelor armate depinde de reconectarea cu societatea, astfel încât apărarea să devină „o prioritate naţională mai importantă pentru noi toţi”, cu implicarea unui număr mai mare de britanici.

Sursa: News.ro

