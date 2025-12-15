Florin Busuioc: Au fost momente când Știrile PRO TV au fost nevoite “să ridice glasul” pentru ca societatea să se facă auzită

Într-un interviu cu ocazia celor 30 de ani împliniți de PRO TV, Florin Busuioc explică de ce echidistanța nu înseamnă indiferență și cum Știrile Pro TV au știut să ridice glasul, atunci când întreaga societate avea nevoie de asta.

“Și noi am avut uneori păreri”

“Da, și noi am avut uneori păreri” recunoaște Busu, dar a fost atunci când jurnalismul înseamnă să iei atitudine și să dai glas revoltei unei societăți întregi.

El a dat ca exemple tragedia din clubul Colectiv și protestele împotriva Ordonanței 13, cele mai mari de la Revoluție încoace.

Florin Busuioc: “Îți dau un exemplu: când s-a întâmplat Colectiv, oameni din Pro TV care erau acolo, la Colectiv, și care au avut de suferit din cauza acelei nenorociri care s-a întâmplat (…) au ridicat glasul și au zis ‘nu se poate așa’.

Ăsta este un lucru pe care l-a simțit toată lumea. Nu poți să spui că cineva din România n-ar fi avut aceeași părere. Dar au existat glasuri vehemente, care au schimbat lucrurile.

Când a fost de exemplu Piața Victoriei, cu legea cu proteste (n.r. Ordonanța 13), bă, iarăși am avut păreri. Am avut părerea că trebuie să se renunțe la acea lege, pentru că într-adevăr era o lege care nu era bună.

Deci nu poți să rămâi impasibil când în jurul tău lucrurile sunt într-o dinamică atât de mare. Trebuie să iei atitudine, zic eu. Și Pro TV, echidistant cum este, a avut atitudinea care trebuie.

Niciodată nu cred că am avut o atitudine împotriva societății sau împotriva oamenilor sau a bunăstării oamenilor. De fiecare dată am fost de partea oamenilor.”

“Rețelele sociale ne-au prostit de tot”

Florin Busuioc vorbește deschis și despre efectele rețelelor sociale asupra generațiilor tinere, dar și asupra adulților.

El nu crede că oamenii sunt mai puțin inteligenți decât în trecut, însă felul în care consumăm informația ne-a schimbat radical.

“Nu știu dacă acuma oamenii sunt mai proști sau mai puțin proști, nu cred, dar așa se zice. Pe vremea aia, erau și atunci mulți care nu prea înțelegeau ce se întâmplă în jurul lor. Dar parcă rețelele sociale ne-au prostit de tot. Vorbesc despre prostia de genul acesta, nu despre prostie așa cum este ea recunoscută.

Rețelele sociale ne-au adus într-o stare.... puțin greșită. Mă uit și la copiii din jur și la fetele mele. Nu ne mai ajută să gândim, nu ne mai ajută să gândim liber, să gândim cu capul nostru”, spune Busu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













