Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

Tot mai mulți români ies în stradă, în marile orașe ale țării, ca să ceară transparență și responsabilitate în sistemul juridic.

La marșul „Împreună pentru justiție”, organizat în Capitală, au participat mii de oameni, care au pornit cu pancarte din Piața Universității, spre Piața Victoriei.

Au fost manifestații, de asemenea, în Cluj-Napoca și Timișoara. În proteste se implică și diaspora. La Londra, mai mulți conaționali și-au arătat solidaritatea cu vocile de acasă și cu magistrații care au făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.

Corespondent Știrile ProTV: „Sunt câteva mii adunate aici, vorbim de două-trei mii sau poate chiar mai mult. Este a cincea seară la rând în care oamenii ies în stradă și cer o justiție independentă. Pare că valul de revoltă este tot mai mare, iar oamenii spun că până nu vor vedea schimbări, vor continua să-și exprime nemulțumirea în stradă. Printre multe reforme din sistem, ei cer demisia Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, dar și revizuirea competențelor CSM”.

Oameni de toate vârstele au manifestat, spun ei, pentru un viitor mai bun și pentru o justiție corectă.

Protestatar: „Să luptăm pentru un viitor mai bun în țara asta, având în vedere că am decis să rămânem”.

Protestatar: „Datoria noastră de cetățeni este să-i susținem pe cei care au denunțat din interior pe cei aproape o mie de judecători”.

Manifestanții au ieșit în stradă și la Timișoara

Proteste au fost și la Timișoara. Pe o vreme capricioasă, oamenii s-au strâns în fața Curții de Apel.

Protestatar: „Aceasta coroană este adusă în memoria justiției, care în ultima perioadă a cam murit. Încă suntem pe baricade și încă ne dorim un stat de drept în care justiția să-și facă treaba”.

Nici în Cluj-Napoca, oamenii nu au rămas în case. Mii de protestatari au pornit în marș pe străzile orașului și au cerut demisia Liei Savonea.

Sunt deja reacții și în diaspora. Românii din Londra au ieșit și ei în stradă, revoltați de tot ce se întâmplă în țară.

„România nu uită, diaspora-i de partea ta”, au scandat cei ieșiți în stradă.

Protestatar: „Am venit să protestez din același motiv pentru care am venit în Anglia. N-am plecat că ne era extraordinar de bine, am plecat din cauza corupției”.

Organizațiile civice anunță că protestele vor continua până când se vor lua măsuri concrete. Aproape 900 de magistrați s-au alăturat demersului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













