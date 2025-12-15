Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară

Stiri actuale
15-12-2025 | 08:07
×
Codul embed a fost copiat

Tot mai mulți români ies în stradă, în marile orașe ale țării, ca să ceară transparență și responsabilitate în sistemul juridic.

autor
Mădălina Stețco,  Valentin Baciu

La marșul „Împreună pentru justiție”, organizat în Capitală, au participat mii de oameni, care au pornit cu pancarte din Piața Universității, spre Piața Victoriei.

Au fost manifestații, de asemenea, în Cluj-Napoca și Timișoara. În proteste se implică și diaspora. La Londra, mai mulți conaționali și-au arătat solidaritatea cu vocile de acasă și cu magistrații care au făcut dezvăluiri în documentarul Recorder.

Corespondent Știrile ProTV: „Sunt câteva mii adunate aici, vorbim de două-trei mii sau poate chiar mai mult. Este a cincea seară la rând în care oamenii ies în stradă și cer o justiție independentă. Pare că valul de revoltă este tot mai mare, iar oamenii spun că până nu vor vedea schimbări, vor continua să-și exprime nemulțumirea în stradă. Printre multe reforme din sistem, ei cer demisia Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, dar și revizuirea competențelor CSM”.

Oameni de toate vârstele au manifestat, spun ei, pentru un viitor mai bun și pentru o justiție corectă.

Citește și
proteste justitie
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

Protestatar: „Să luptăm pentru un viitor mai bun în țara asta, având în vedere că am decis să rămânem”.

Protestatar: „Datoria noastră de cetățeni este să-i susținem pe cei care au denunțat din interior pe cei aproape o mie de judecători”.

Manifestanții au ieșit în stradă și la Timișoara

Proteste au fost și la Timișoara. Pe o vreme capricioasă, oamenii s-au strâns în fața Curții de Apel.

Protestatar: „Aceasta coroană este adusă în memoria justiției, care în ultima perioadă a cam murit. Încă suntem pe baricade și încă ne dorim un stat de drept în care justiția să-și facă treaba”.

Nici în Cluj-Napoca, oamenii nu au rămas în case. Mii de protestatari au pornit în marș pe străzile orașului și au cerut demisia Liei Savonea.
Sunt deja reacții și în diaspora. Românii din Londra au ieșit și ei în stradă, revoltați de tot ce se întâmplă în țară.

„România nu uită, diaspora-i de partea ta”, au scandat cei ieșiți în stradă.

Protestatar: „Am venit să protestez din același motiv pentru care am venit în Anglia. N-am plecat că ne era extraordinar de bine, am plecat din cauza corupției”.

Organizațiile civice anunță că protestele vor continua până când se vor lua măsuri concrete. Aproape 900 de magistrați s-au alăturat demersului.

Proteste la a cincea seară în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

Sursa: Pro TV

Etichete: justitie, proteste, diaspora,

Dată publicare: 15-12-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece din sistem”. Cum sunt blocate anchetele asupra magistraților
Stiri Justitie
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece din sistem”. Cum sunt blocate anchetele asupra magistraților

Judecătorul Raluca Moroşanu, cea care a confirmat dezvăluirile din documentarul Reporter, a afirmat, într-un interviu pentru publicație, că oamenii din sistemul de justiţie se tem că nu se va mai schimba nimic.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Augustin Lazăr, după scandalul din Justiție: „Urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”
Stiri Justitie
Augustin Lazăr, după scandalul din Justiție: „Urmarea unei voinţe politice duplicitare, restauratoare a sistemului oligarhic”

Fostul procuror general Augustin Lazăr a transmis, duminică, un mesaj în care apreciază că sistemul de justiţie este sistemul imunitar al statului, iar dacă acesta nu funcţionează se instalează haosul.

Recomandări
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
Stiri actuale
A cincea seară de proteste în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție

În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Stiri actuale
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați

Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Decembrie 2025

30:10

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28