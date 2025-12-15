Motivul pentru care adolescenții și tinerii sunt mai expuși meningitei meningococică. Protecția pe viață vine de la vaccinare

Meningita bacteriană se ia prin sărut. Și, de aceea, adolescenții și tinerii sunt în cea mai mare grupă de risc pentru această infecţie gravă a sistemului nervos. Vorbim despre o infecție, care debutează ca o viroză. Şi păcălește... în sezonul virozelor.

Conf. univ. dr. Violeta Briciu, medic primar boli infecţioase: „Meningitele pot să apară în plină stare de sănătate. Persoana se simte bine și brusc apar durerea de cap, o durere de cap foarte intensă, care nu cedează la antiinflamatoare - paracetamol, ibuprofen - aceasta este o durere sub formă e cască și unii pacienți au fotofobie- senzația de lumină supărătoare”.

Cei mai mulți au semne ușoare de boală. O parte dezvoltă infecția sistemică, meningita meningococică. Este vorba de inflamația membranelor, care înconjoară creierul și măduva spinării. Infecția poate să afecteze tot sângele. Cazurile sunt amenințătoare de viață, inclusiv în plină tinerețe.

Un sărut. Poate fi poartă de intrarea a bacteriei:

Conf. univ. dr. Emilian Popovici, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Timişoara: „Se poate transmite prin contact cu secrețiile persoanei purtătoare, statistici arată ca portajul variază între 5-10 din populația globală. Transmiterea e foarte facilă, dacă ținem cont de faptul că e o bacterie. Se transmite în primul rând din cauza numărului foarte mare de purtători. Adică persoana care găzduiește în nazofaringe, deci în căile respiratorii, găzduieşte aceste bacterii, poate să fie asimptomatică, adică să conviețuiască cu bacteria, fără să apară un conflict plenar între ea şi bacterie, dar dacă apare o depresie imunitară face boala”.

Imunizarea se face o singură dată în viață. Nu apare infecția și în același timp, scade numărul de purtători ai bacteriei și care nu au simptome. Vaccinurile nu sunt decontate însă. Copiii, adolescenții și tinerii sunt în cel mai mare risc de infecție. Au nevoie de vaccinare, spun medicii.

Dr. Silviu Oprescu, medic primar ORL: „La noi cel mai comune tulpini de meningită sunt cele din categoria B pentru care avem un vaccin eficient.”

