O maşină-capcană a explodat în Michoacan. Cinci oameni au murit în atacul neaşteptat

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi trei rănite sâmbătă în explozia unei maşini-capcană în faţa sediului poliţiei din oraşul mexican Coahuayana, în statul Michoacán (vest), au informat autorităţile, notează AFP.

Mai multe grupări de traficanţi de droguri operează în regiune, printre care puternicul Cartel Jalisco New Generation (CJNG) şi Nueva Familia Michoacana, pe care administraţia Trump le-a desemnat drept „organizaţii teroriste străine".

Cartelurile provoacă escaladarea violenţei

În Michoacán, asasinarea în octombrie a unui primar popular şi a unui lider agricol a provocat manifestaţii uriaşe şi a determinat-o pe preşedinta Claudia Sheinbaum să lanseze un plan de securitate, în cadrul căruia peste 10.000 de soldaţi au fost desfăşuraţi în acest stat.

Explozia a avut loc cu puţin timp înainte de prânz (18:00 GMT) în faţa sediului poliţiei comunitare din municipiul Coahuayana, pe coasta Pacificului, potrivit biroului Procurorului General al Mexicului care a preluat ancheta.

Trei dintre cele cinci persoane ucise erau poliţişti, potrivit Parchetului statului Michoacán.

Atentatele cu maşină-capcană sunt rare în Mexic, dar în octombrie un atac similar a avut loc în statul vecin Guanajuanto, rănind trei poliţişti.

