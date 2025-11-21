Cine este Fatima Bosch, noua Miss Universe. Tânăra din Mexic a fost numită „proastă” în timpul concursului | GALERIE FOTO

Miss Mexic, Fatima Bosch, a fost încoronată, vineri, în Thailanda, noua Miss Universe, marcând sfârşitul unui sezon de concursuri de frumuseţe plin de scandaluri.

La ceremonia de prezentare, desfășurată pe 4 noiembrie, directorul național thailandez Nawat Itsaragrisil a certat-o pe Bosch pentru că, potrivit lui, nu a respectat regulile privind participarea la activități promoționale locale. El a chemat securitatea când aceasta a încercat să se apere, scrie AP.

„M-a făcut proastă”

Bosch a părăsit camera, fiind urmată de mai multe persoane în semn de solidaritate, inclusiv de Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig din Danemarca.

„Ceea ce a făcut directorul vostru nu este respectuos: m-a numit proastă,” le-a spus Bosch, neclintită, reporterilor thailandezi. „Dacă ți se ia demnitatea, trebuie să pleci.”

Președintele Miss Universe Organization, omul de afaceri mexican Raúl Rocha Cantú, a emis o declarație prin care a condamnat comportamentul lui Nawat drept „agresiune publică” și „abuz grav.”

O săptămână mai târziu, doi membri ai juriului şi-au dat demisia, unul dintre ei acuzând organizatorii că au trucat concursul.

Cine este noul Miss Universe

În CV-ul Fatimei Bosch se arată că ea a studiat modă în Mexic și Italia și s-a concentrat pe crearea de designuri sustenabile și pe lucrul cu materiale reciclate. De asemenea, a făcut voluntariat cu copii bolnavi, a promovat salvarea mediului și s-a implicat în sprijinirea migranților și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Încoronarea noii Miss Univers, a 74-a din 1952

Miss Universe, fondat în SUA, este unul dintre cele mai vechi concursuri de frumuseţe din lume. Controversele recente, spun analiştii, subliniază diferenţele culturale şi strategice dintre proprietarii thailandezi şi mexicani ai concursului.

În cadrul concursului, Praveenar Singh din Thailanda s-a clasat pe locul al doilea, iar restul primelor cinci locuri au fost ocupate de Venezuela, Filipine şi Coasta de Fildeş.

Thailanda găzduieşte Miss Universe pentru a patra oară, iar reprezentanta sa din acest an a fost considerată favorită de fani.

Încoronarea noii Miss Univers, a 74-a din 1952, semnalează hotărârea organizaţiei de a rămâne relevantă şi de a evolua de la un spectacol televizat anual la un brand media pregătit pentru TikTok.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













