Cine este Fatima Bosch, noua Miss Universe. Tânăra din Mexic a fost numită „proastă” în timpul concursului | GALERIE FOTO

Stiri Mondene
21-11-2025 | 11:49
Fatima Bosch
AFP

Miss Mexic, Fatima Bosch, a fost încoronată, vineri, în Thailanda, noua Miss Universe, marcând sfârşitul unui sezon de concursuri de frumuseţe plin de scandaluri.

autor
Lorena Mihăilă

La ceremonia de prezentare, desfășurată pe 4 noiembrie, directorul național thailandez Nawat Itsaragrisil a certat-o pe Bosch pentru că, potrivit lui, nu a respectat regulile privind participarea la activități promoționale locale. El a chemat securitatea când aceasta a încercat să se apere, scrie AP.

„M-a făcut proastă”

Bosch a părăsit camera, fiind urmată de mai multe persoane în semn de solidaritate, inclusiv de Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig din Danemarca.

„Ceea ce a făcut directorul vostru nu este respectuos: m-a numit proastă,” le-a spus Bosch, neclintită, reporterilor thailandezi. „Dacă ți se ia demnitatea, trebuie să pleci.”

Citește și
Miss Earth 2025
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO

Președintele Miss Universe Organization, omul de afaceri mexican Raúl Rocha Cantú, a emis o declarație prin care a condamnat comportamentul lui Nawat drept „agresiune publică” și „abuz grav.”

O săptămână mai târziu, doi membri ai juriului şi-au dat demisia, unul dintre ei acuzând organizatorii că au trucat concursul.

Cine este noul Miss Universe

În CV-ul Fatimei Bosch se arată că ea a studiat modă în Mexic și Italia și s-a concentrat pe crearea de designuri sustenabile și pe lucrul cu materiale reciclate. De asemenea, a făcut voluntariat cu copii bolnavi, a promovat salvarea mediului și s-a implicat în sprijinirea migranților și a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Încoronarea noii Miss Univers, a 74-a din 1952

Miss Universe, fondat în SUA, este unul dintre cele mai vechi concursuri de frumuseţe din lume. Controversele recente, spun analiştii, subliniază diferenţele culturale şi strategice dintre proprietarii thailandezi şi mexicani ai concursului.

În cadrul concursului, Praveenar Singh din Thailanda s-a clasat pe locul al doilea, iar restul primelor cinci locuri au fost ocupate de Venezuela, Filipine şi Coasta de Fildeş.

Thailanda găzduieşte Miss Universe pentru a patra oară, iar reprezentanta sa din acest an a fost considerată favorită de fani.

Încoronarea noii Miss Univers, a 74-a din 1952, semnalează hotărârea organizaţiei de a rămâne relevantă şi de a evolua de la un spectacol televizat anual la un brand media pregătit pentru TikTok.

Sursa: AP, News.ro

Etichete: mexic, controverse, miss universe,

Dată publicare: 21-11-2025 11:44

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
Stiri externe
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

Unul dintre cele mai importante concursuri de frumusețe din lume, Miss Univers, e în plină desfășurare în aceste zile, în Thailanda.

Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Natalie, o studentă de 21 de ani, câștigătoarea Miss Earth 2025. A învins 81 de participante din întreaga lume | GALERIE FOTO

Natalie Puskinova, o studentă de 21 de ani la marketing și relații publice din Republica Cehă, a fost încoronată Miss Earth 2025 în cadrul unei ceremonii desfășurate miercuri seara la Manila.

Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe. Miss Panama urcă din greșeală pe scenă în locul Miss Paraguay. VIDEO
Stiri Diverse
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe. Miss Panama urcă din greșeală pe scenă în locul Miss Paraguay. VIDEO

Miss Panama, Isamar Herrera, a devenit virală după o gafă petrecută pe scena finalei Miss Grand International 2025, sâmbătă, la Bangkok.

Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Palestina va fi reprezentată pentru prima dată în istorie la „Miss Universe”. Cine este Nadeen Ayoub | GALERIE FOTO

Pentru prima dată în istoria Miss Universe, Palestina va fi reprezentată de o candidată, Nadeen Ayoub, la ediţia din 2025 a concursului de frumuseţe, care va avea loc pe 21 noiembrie în Thailanda.

Miss World a fost încoronată în finala din India. O thailandeză de 22 de ani a luat titlul de „regină a frumuseții”
Stiri Diverse
Miss World a fost încoronată în finala din India. O thailandeză de 22 de ani a luat titlul de „regină a frumuseții”

O thailandeză în vârstă de 22 de ani a fost încoronată Miss World, la competiția a cărei finală a avut loc sâmbătă, în India. Tânăra este studentă la relații internaționale, interesată de psihologie și antropologie.

Recomandări
Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”
Stiri externe
Ce include planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului. „E bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o „pace demnă”, în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, văzut de AFP, care prevede în special cedarea regiunilor Doneţk şi Luhansk din est.

Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO
Stiri actuale
Horaţiu Potra a fost adus la Curtea de Apel Bucureşti. Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv. FOTO

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie
Vremea
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 Noiembrie 2025

03:32:19

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28