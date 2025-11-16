O mașină a intrat în mulțime la un demolition derby în Australia. Bilanțul victimelor

16-11-2025 | 10:07
police line
Shutterstock

Treisprezece persoane au fost rănite, două fiind în stare gravă, după ce o mașină a intrat într-o mulțime în timpul unui demolition derby în sud-estul Australiei, sâmbătă seara.

autor
Mihai Niculescu

Incidentul s-a produs în timpul unei curse în orașul Walcha, când vehiculul participant a trecut prin gard și a lovit tribuna cu spectatori, a anunțat poliția din New South Wales, potrivit news.ro.

 

accident cursa demolition australia

Mașina a lovit tribuna după o coliziune pe pistă

Mașina participa la o cursă în orașul Walcha când a trecut prin gard și a lovit tribuna, a declarat poliția din New South Wales, Australia, într-un comunicat. Cursa făcea parte din raliul anual Walcha Motorcycle Rally și era un demolition derby - un tip de sport cu motor în care șoferii își lovesc reciproc vehiculele.

Poliția a declarat că a fost informată că șoferul mașinii, în vârstă de 27 de ani, a fost implicat într-o coliziune pe pistă chiar înainte de a intra în gard.

Citește și
autocross în Câmpulung
Un bărbat a murit și altul a fost rănit după ce roata unei mașini s-a desprins în mers la o cursă de autocross în Câmpulung

Nouă persoane rămân internate în spital

Brendan Moylan, membru al parlamentului pentru Northern Tablelands, regiunea în care se află Walcha, a declarat duminică pe rețelele de socializare că nouă persoane rămân internate în spital și că „toate sunt în recuperare".

Anterior, poliția estimase numărul răniților la nouă. Autoritățile au precizat că vârsta martorilor răniți variază între 20 și 75 de ani, iar persoana grav rănită este un bărbat în vârstă de 54 de ani. Poliția a declarat că ancheta este în curs de desfășurare.

Consiliul Walcha: „Șocați și uimiți de nefericitul accident"

Într-o declarație publicată pe pagina de Facebook a Walcha Motorcycle Rally, Consiliul Walcha a declarat că este „șocat și uimit de nefericitul accident".

Consiliul a declarat că va colabora cu autorităţile pentru a „examina circumstanțele care au dus la accident". Oricare ar fi comentariile înainte de finalizarea anchetei ar fi „inadecvate", a precizat acesta.

Într-o postare pe Facebook, Moylan a mulțumit echipelor de intervenție și altor martori pentru „acțiunea rapidă și incredibil de profesionistă la fața locului".

„Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați", a scris parlamentarul.

Raliul de motociclete Walcha se descrie ca un „eveniment popular pentru pasionații de motociclete" și se desfășoară anual în această comunitate din New South Wales.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-11-2025 09:57

