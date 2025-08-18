Un bărbat a murit și altul a fost rănit după ce roata unei mașini s-a desprins în mers la o cursă de autocross în Câmpulung

18-08-2025 | 07:52
O competiție de autocross, desfășurată la Câmpulung, s-a încheiat tragic. Roata unei mașini participante s-a desprins în mers și a lovit doi bărbați, de 41, respectiv 50 de ani - membri ai unei echipe.

Natașa Paraschiv

Cel din urmă a fost grav rănit și preluat de o ambulanță, dar, în drum spre spitalul din Câmpulung, a intrat în stop cardio-respirator.

Medicii au reușit să-l stabilizeze și, pentru că avea răni severe în zona capului, l-au trimis la spitalul din Pitești.

Acolo, însă, a intrat din nou în stop cardio-respirator și, în ciuda eforturilor medicilor, nu a mai putut fi salvat. Celălalt rănit este în stare stabilă.

Competiția a fost sistată în urma tragicului accident, iar polițiștii au deschis o anchetă.

Sursa: Pro TV

Etichete: campulung,

Dată publicare: 18-08-2025 07:47

