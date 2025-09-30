Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața, strivit între mașini, în Pitești. Aștepta o cursă de ride-sharing când a fost lovit

30-09-2025 | 07:37
Tragedie azi-noapte, la Pitești. Un tânăr de 18 ani a murit strivit între două mașini, în cartierul Trivale. Băiatul tocmai comandase o cursă de ride-sharing. Coborâse de pe trotuar, când autoturismul pe care îl aștepta a fost lovit de un bolid.

Natașa Paraschiv

Impactul a proiectat mașina pe sensul opus, unde l-a strivit pe adolescent de o alta, parcată. 

Era aproape de miezul nopții și ploua când s-a produs accidentul. Șoferul unei mașini de ride sharing - în vârstă de 50 de ani - a ieșit de pe o stradă laterală pe un bulevard, însă nu s-ar fi asigurat.

Șoferul cursei, în stare gravă

A fost izbit violent de un bolid condus de un șofer de 18 ani, care ar fi mers cu viteză, spun martorii, și proiectat pe sensul opus. Acolo se afla tânăr, tot de 18 ani, care tocmai comandase cursa. Când a văzut că se apropie, ar fi coborât de pe trotuar, iar gestul i-a adus sfârșitul. A fost strivit între mașina de ride-sharing și un alt utoturism, parcat.

Mai multe echipaje au ajuns la locul accidentului. Victimele au fost găsite în stare gravă.

Plt. maj. George Popescu, ISU Argeș: Una dintre ele se afla în stop-cardio repsirator. A fost evaluată de echipajul SAJ, iar cea de-a doua conștientă și cooperantă a fost extrasă din mașină și transporata la UPU.

Tânărul a fost resuscitat și dus la spital în comă, dar cu funcții vitale. Acolo însă a intrat din nou în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat. Șoferul de 50 de ani a fost descarcerat și transportat la urgențe.

Localnic: Sunt câte 7-8 accidente pe luna aici. Nu se vede, de la complexul 1 trebuie să ieși cu mașina brusc în față și atunci vine alta mașina și te-a lovit.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă. Acum încearcă să afle dacă sunt vinovați ambii șoferi.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, pitesti, ridesharing,

Dată publicare: 30-09-2025 07:32

