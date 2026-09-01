Ayten Bicer, în vârstă de 35 de ani, se numără printre supraviețuitorii naufragiului de duminică după-amiază, în urma căruia opt persoane au murit. Alte 20 de persoane sunt date dispărute, printre acestea aflându-se fiica ei de 12 ani și fratele acesteia, în vârstă de șase ani, potrivit Mirror.

„Fiica mea mi-a alunecat din mână. Mă ținea de mână. A căzut valiza și ea mi-a scăpat din mână”, a declarat femeia pentru agenția turcă de presă DHA.

Cu lacrimi în ochi, mama le-a povestit jurnaliștilor că o valiză a căzut peste ea, iar acest lucru a făcut-o să-și piardă fiica din strânsoare. A reușit să o prindă de picior, însă încălțămintea fetei era acoperită cu ulei de motor provenit de la nava răsturnată, iar copila i-a alunecat din mâini.

„Era alunecos peste tot. Era ca uleiul. Mi-a alunecat din mână”, și-a amintit femeia.

Supraviețuitor: „Am văzut copii înecându-se”

Serkan Kunduraci, care a reușit să scape din feribotul care se scufunda ieșind printr-un geam spart, a declarat că a văzut copii și alți pasageri înecându-se în mare, la aproximativ patru mile marine de coasta Ciprului.

„Am văzut oameni care nu știau să înoate murind în mare”, a declarat el pentru agenția DHA.

„Au fost oameni care, în panică, nu și-au luat vestele de salvare. Unii au sărit imediat în mare de frică. Era un bătrân, nu am reușit să-l salvăm. Am încercat să-l ridicăm, dar nu am putut. Și el s-a înecat.

Am văzut și am fost martori la cum copiii unei familii, băieți și fete, copii foarte mici, s-au înecat.”

Supraviețuitorii au povestit că feribotul a început să se încline și să ia apă după ce au auzit mai multe zgomote puternice venind de sub punte.

„Echipajul a venit, s-a uitat și ne-a spus că nu era o problemă majoră, ci doar o garnitură slăbită care provoca o scurgere”, a spus Kunduraci.

Când a venit ordinul de evacuare, oamenii erau deja cuprinși de panică. Potrivit acestuia, nava a început să se încline în timp ce căpitanul ar fi încercat să se întoarcă spre Kyrenia, cunoscută în limba turcă drept Girne.

„Erau atât de multe țipete și atât de mulți oameni erau blocați în spate. Nu puteau să iasă. Erau trupuri și oameni îngrămădiți unii peste alții. Cei prinși dedesubt au fost cei fără noroc, au rămas acolo.”

Deniz Ozpolat și-a amintit, de asemenea, panica de la bordul feribotului, care aparținea companiei Filo Denizcilik.

„Ne-am îndreptat spre ieșire. Se formase deja o îmbulzeală. Nu am putut găsi vestele de salvare. Au închis ușile și nu am putut ieși”, a povestit el.

„Le-au deschis mai târziu. Am sărit în apă. Nava a început să se scufunde după ce s-a înclinat într-o parte. Am spart geamurile și am salvat oameni. Era o familie în larg, erau și copii.”

Opt membri ai echipajului au fost reținuți

Salvatorul Muhammed Ozcelik, care conduce o companie de sporturi nautice, a declarat că ambarcațiunea sa a fost printre primele care au ajuns la locul naufragiului și a început să scoată oameni din mare.

„Am încercat să facem mai mult decât puteam. Oamenii spuneau: «Luați-mă și pe mine, luați-mă și pe mine», dar ajunseserăm la capacitatea maximă. Am luat chiar mult mai mulți oameni decât permitea capacitatea. Oamenii luptau pentru viața lor.”

Imaginile apărute în presa turcă au arătat pasageri îmbrăcați cu veste de salvare portocalii stând pe feribotul răsturnat în timp ce așteptau să fie salvați. Mulți dintre ei au fost transportați ulterior la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

Ünal Üstel, premierul Ciprului de Nord, a anunțat deschiderea unei anchete, iar cei opt membri ai echipajului feribotului au fost reținuți.

„Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat. Chiar și cea mai mică neglijență va fi descoperită. Oricine va fi găsit vinovat sau responsabil nu va fi cruțat.”

Paza de Coastă și armata Turciei participă la operațiunile de salvare alături de echipele din nordul Ciprului. Üstel a descris incidentul drept cel mai grav dezastru maritim din istoria Ciprului.