Majoritatea celor salvați au fost recuperați de pe coca vasului sau din apă, de diferite ambacațiuni care treceau prin zonă, dar și de paza de coastă. Între timp scafandrii s-au alăturat echipelor de căutare pentru că vasul zace acum pe fundul mării, la mai mult de 500 de metri adâncime.

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Majoritatea celor aflați la bord au fost salvați, însă 18 persoane date dispărute sunt și acum căutate.

Pasager: „Erau atât de multe țipete, atât de mulți oameni erau blocați în partea din spate, nu puteau să iasă. Mulți căzuți pe jos, erau trupuri... Cum ar fi putut să iasă, călcând peste "corpurile oamenilor"? Cei care se aflau dedesubt au avut ghinion, au rămas acolo. Am văzut asta. Unii dintre ei s-au înecat”.

Pasager: „Am văzut oameni murind în mare, care nu știau să înoate, pentru că unii, cuprinși de panică, nu și-au pus vestele de salvare și au sărit în apă de frică”.

Au fost arestate opt persoane, în total, căpitanul și membrii echipajului. Potrivit mărturiilor supraviețuitorilor, feribotul - sau, mai bine spus, nava de pasageri - a plecat pe o vreme extrem de furtunoasă. Imediat după plecare, când au intrat în furtună, toți pasagerii i-au cerut căpitanului să se întoarcă, însă acesta nu a făcut-o și și-a continuat drumul. Presupun că neglijența ar putea fi una dintre acuzații.

Ünal Üstel, premierul auto-intitulatei Republici a Turciei de nord - recunoscută doar de Ankara - a declarat că acest incident este rezultatul neglijenței și lipsei măsurilor de precauție. Însă, insistă administrația turcă, doar analizarea înregistratorului de date, cutia neagră a vasului, va stabili cauzele tragediei.

Borzou Daragahi, jurnalist: „Am văzut furtuni de o asemenea intensitate, încât îți aminteau de "Odiseea" lui Homer, atât de violente erau. Așadar, în astfel de condiții, este evident foarte periculos să operezi o navă, în special una civilă, care transportă pasageri între două zone de uscat”.

Tumay Tugyan, jurnalist: „Din câte știm, printre pasageri nu se aflau cetățeni ciprioți turci. Astfel de călătorii sunt folosite în principal de cetățeni turci care vin din Turcia în Cipru. Pot spune despre aceste curse că oamenii preferă aceste ambarcațiuni, care, aparent, nu sunt foarte sigure, deoarece sunt ieftine. Pentru că nu sunt ambarcațiuni grele, acestea pot călători mult mai repede, iar pasagerilor li se permite, de asemenea, să transporte la bord o cantitate mult mai mare de bagaje”.

Nava de tip catamaran - lungă de 40 de metri și lată de 10 - naviga sub pavilion turcesc. La bord erau 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului. Plecase, duminică la ora locală 12 și jumătate din portul Kyrenia, de pe coasta de nord a insulei Cipru și se îndrepta spre Taşucu, pe coasta mediteraneană a Turciei.

Corespondent Pro TV: „Este mult prea devreme pentru a cunoaște cauzele acestei tragedii dar mărturiile pasagerilor disperați ne pot ajută să înțelegem ce s-a întâmplat. Nava plecase spre portul Taşucu din Turcia, dar la doar patru mile marine de la țărm, adică 6,5 km, totul s-a transformat într-un coșmar. La 15 minute după ieșirea din port, nava cu 267 de persoane la bord a început să se balanseze violent. În urma impactului repetat cu valurile, structura din stânga-față a catamaranului a cedat. Pasagerii au descris un zgomot ca o explozie, urmat de o pătrundere masivă de apă. În încercarea disperată de a întoarce nava spre port, presiunea valurilor a spart geamurile laterale. Puntea pasagerilor s-a umplut de apă în câteva secunde. Catamaranul a pierdut stabilitatea, s-a înclinat puternic pe o parte și s-a răsturnat complet. Oamenii au fost aruncați în apele mării. Mulți nu au avut timp să îmbrace vestele de salvare. Catamaranul s-a scufundat foarte repede și s-a oprit pe fundul mării la o adâncime impresionantă de 514 metri”.