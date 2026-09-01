Horoscop septembrie 2026. Previziuni astrale pentru prima parte a lunii. Au loc transformări în plan relațional pentru zodii

Luna debutează cu evenimente astrale importante. Aspectul de susținere dintre Jupiter din Leu și Saturn din Berbec oferă un fundament solid pentru implementarea unor planuri pe termen lung. În aceeași zi, aspectul favorabil dintre Mercur și Marte aduce un plus de eficiență și spirit de inițiativă. Cu toate acestea, Marte și Saturn atrag atenția asupra unor blocaje sau limitări administrative care pot încetini ritmul acțiunilor.

Ziua de 10 septembrie aduce schimbări majore de dinamică astrală. Venus intră în Scorpion, intensificând nevoia de profunzime emoțională și control în relații, dar și atenția pe resursele comune. Simultan, Mercur intră în Balanță, facilitând diplomația și echilibrul în negocieri. Tot pe 10 septembrie, Uranus își începe mișcarea retrogradă în Gemeni, forțând o revizuire a ideilor, a planurilor și a modului în care se procesează informațiile.

Pe 11 septembrie, Luna Nouă din Fecioară deschide un ciclu pentru reorganizarea muncii, a rutinei zilnice și a sănătății, cerând pragmatism și atenție la detalii.

Zilele următoare sporesc agilitatea mentală și capacitatea de convingere. Astfel, pe 12 septembrie, Mercur din Balanță și Pluton din Vărsător susțin discuțiile și negocierile, iar pe 13 septembrie, aspectul favorabil dintre Mercur și Uranus din Gemeni aduce idei și soluții inovatoare la probleme vechi.

Perioada se încheie cu un test important pe 15 septembrie, când aspectul dizarmonic dintre Venus și Pluton poate scoate la suprafață lupte de putere, crize de gelozie sau tensiuni legate de bani în parteneriate.

Horoscopul pentru prima jumătate a lunii septembrie

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, prima parte a lunii impune o reorganizare riguroasă a sarcinilor profesionale și a stilului de viață, susținută de Luna Nouă din Fecioară din 11 septembrie. Tranzitul lui Mercur prin Balanță facilitează negocierile și comunicarea în cuplu.

În schimb, intrarea lui Venus în Scorpion, pe 10 septembrie, le cere Berbecilor să gestioneze cu mare atenție bugetele comune și să evite conflictele de putere în cuplu.

Retrogradarea lui Uranus, din 10 septembrie, îi obligă să reanalizeze deciziile luate recent în sectorul comunicării.

Taur / Ascendent în Taur

Nativii Taur au parte de un nou început în plan sentimental, marcat de Luna Nouă din Fecioară din 11 septembrie, fiind un moment excelent pentru a-și clarifica intențiile.

Intrarea lui Venus în Scorpion, pe 10 septembrie, aduce multă pasiune, dar și posibile tensiuni în parteneriatele profesionale.

Pe de altă parte, Mercur îi ajută pe Tauri să își eficientizeze munca de zi cu zi, în timp ce Uranus retrograd le cere să își revizuiască modul în care administrează bugetul.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Atenția nativilor Gemeni este îndreptată spre casă și familie, iar Luna Nouă din Fecioară din 11 septembrie, le susține inițiativele practice, precum reparațiile sau rezolvarea unor chestiuni administrative.

Intrarea lui Venus în Scorpion, pe 10 septembrie, armonizează relațiile cu colegii de muncă, iar Mercur în Balanță aduce dialoguri deschise și flirt în plan sentimental.

Mișcarea retrogradă a lui Uranus în propriul semn îi predispune la introspecție, fiind necesară o reevaluare a deciziilor privind direcția în viață.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, începutul lunii septembrie este marcat de o activitate intelectuală intensă. Luna Nouă din Fecioară din 11 septembrie este ideală pentru semnarea unor documente, negocieri sau începerea unor cursuri.

Pe de altă parte, Mercur în Balanță favorizează discuțiile cu membrii familiei.

Trecerea lui Venus în Scorpion aduce o intensitate deosebită în viața amoroasă, în timp ce Uranus retrograd îi ajută să vindece temeri vechi și să lase în urmă situațiile care le-au adus frământări.

Leu / Ascendent în Leu

Nativii Leu se concentrează pe stabilizarea veniturilor. Astfel, Luna Nouă din Fecioară, din 11 septembrie, le oferă ocazia să identifice surse noi de câștig și să elimine cheltuielile care nu sunt neapărat necesare.

Dialogurile devin mult mai diplomate odată cu intrarea lui Mercur în Balanță, facilitând semnarea unor contracte.

Venus aduce o nevoie de liniște și confort în cămin, iar Uranus retrograd le impune să facă o selecție riguroasă a prietenilor și a planurilor de viitor.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Cu Luna Nouă în propriul semn, pe 11 septembrie, nativii Fecioară au ocazia unui restart personal, fiind momentul optim pentru a-și schimba imaginea sau pentru a stabili obiective noi. Mercur în Balanță îi susține în negocierile financiare, ajutându-i să găsească soluții practice pentru a-și crește veniturile.

Venus în Scorpion intensifică comunicarea și schimburile de idei, în timp ce Uranus retrograd atrage atenția asupra carierei, unde anumite strategii necesită reevaluări.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, Luna Nouă din Fecioară aduce nevoia de odihnă, retragere și vindecare, fiind o perioadă potrivită pentru a închide proiectele nefinalizate.

Odată cu intrarea lui Mercur în propriul semn, Balanțele își recapătă claritatea mentală și forța de convingere.

Venus în Scorpion indică posibilitatea creșterii veniturilor, însă Uranus retrograd îi avertizează că planurile legate de călătorii sau studii pot suferi amânări sau blocaje în următoarele luni.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion sunt foarte activi în sfera socială, iar Luna Nouă din Fecioară, din 11 septembrie, îi ajută să lege contacte noi, extrem de utile pe termen lung.

Pe de altă parte, magnetismul crește odată cu intrarea lui Venus în semnul lor, facilitând obținerea unor avantaje personale.

Mercur îi îndeamnă la discreție și la protejarea planurilor importante, în timp ce Uranus retrograd cere prudență în gestionarea banilor deținuți la comun cu alte persoane.