Cauzele tragediei care a avut loc în largul coastei de nord a insulei Cipru ridică încă numeroase semne de întrebare. Căpitanul și șapte membri ai echipajului au fost reținuți de poliția turcă.

Continuă să apară imagini cu momentele dramatice din timpul misiunii de salvare, după scufundarea feribotului în Marea Mediterană. Salvatorii turci încă încearcă să găsească pasagerii dispăruți în marea învolburată. Între timp, mai mulți martori din cei 267 de oameni aflați la bord povestesc că au cerut cu disperare echipajului să întoarcă nava din drum, speriați de valurile uriașe.

Mai mult, unii spun că, în momentul în care și-au dat seama că ceva nu este în regulă, au constatat că ușile erau încuiate, iar căpitanul fugise. Autoritățile nu au comentat aceste declarații, însă continuă investigațiile și caută cutia neagră pentru stabili ce s-a întâmplat. Însă, între timp, căpitanul navei și șapte membri ai echipajului au fost reținuți.

Tumay Tugyan, jurnalist turc în nordul Ciprului: „Imediat după ce au pornit la drum și au văzut furtuna, pasagerii i-au cerut (căpitanului) să se întoarcă, dar el a refuzat. Bănuiesc că una dintre acuzații ar putea fi neglijența.”

Feribotul - de tip catamaran Filo Jet, de mare viteză, lung de 40 de metri și lat de 10 - naviga sub pavilion turcesc. Plecase la ora locală 12 și jumătate din portul Kyrenia, de pe coasta de nord a insulei Cipru și se îndrepta spre Taşucu, pe coasta mediteraneană a Turciei. Nava a luat apă la aproximativ 7 kilometri de portul de unde pornise.

Tumay Tugyan, jurnalist turc în nordul Ciprului: „Călătorii preferă acest gen de nave, deși, după cum se vede, nu sunt foarte sigure, în special pentru că sunt ieftine. Chiar dacă o altfel de călătorie este extrem de incomodă, cum nu sunt nave grele, circulă mult mai rapid, iar pasagerii pot lua cu ei la bord multe bagaje.”

Autoproclamata Republică Turcă a Ciprului de Nord este recunoscută doar de Turcia și se întinde pe mai puțin de o treime din insula divizată.