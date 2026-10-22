Protestele care se extind în Europa scot la iveală o nemulțumire comună, dincolo de cauzele diferite ale manifestațiilor: tot mai mulți tineri se îndoiesc că instituțiile le mai pot asigura un viitor sigur.
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O generație fără case și fără încredere în guverne iese în stradă, de la Paris la Lisabona şi de la Milano la Tirana, pentru a cere locuințe accesibile, educație mai bună și servicii publice funcționale.
Protestele care se extind în Europa scot la iveală o nemulțumire comună, dincolo de cauzele diferite ale manifestațiilor: tot mai mulți tineri se îndoiesc că instituțiile le mai pot asigura un viitor sigur.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
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