Democrații din Comisia pentru Justiție a Camerei Reprezentanților din SUA au făcut public un raport incriminator. În document, originara din Berna formulează acuzații grave la adresa actualului președinte american: acesta ar fi violat-o cu brutalitate în 1993, relatează Blick.

Acuzația ei a făcut înconjurul lumii. Revista Time, publicațiile The Telegraph, The Independent și multe alte instituții media au relatat despre acest caz.

Keul a declarat în exclusivitate pentru publicația Blick că nu intenționează să se oprească la simple acuzații verbale.

„Vreau să-l dau în judecată pe Trump pentru viol”, a declarat ea.

Ani la rând, a păstrat tăcerea.

„Nu puteam nici măcar să mă destăinui familiei mele”, spune Keul.

„Eram condamnată să sufăr în tăcere. Acum, ajunge. Vreau dreptate. Nici măcar un miliardar și președinte al Statelor Unite nu ar trebui să poată scăpa de orice consecință. Vreau ca Trump să fie tras la răspundere în instanță.” , a precizat ea.

Este pregătită să lupte pe toate căile legale.

„Sunt o leoaică”, a mai spus femeia.

Câteva zeci de femei l-au acuzat pe Trump de hărțuire sexuală. Elvețianca a luat legătura cu unele dintre ele. Acestea se numesc „Survivor Sisters” („Surori supraviețuitoare”) și vorbesc public despre abuzurile la care au fost supuse, inclusiv despre cele comise de infractorul sexual Jeffrey Epstein (1953–2019), decedat între timp.

Keul a angajat, de asemenea, avocați în Statele Unite, ale căror nume refuză să le dezvăluie. Împreună cu aceștia, lucrează la demersurile necesare pentru a-l aduce pe Trump în fața justiției la New York.

Trump nu beneficiază de imunitate

Există însă o problemă: presupusul viol s-ar fi produs cu atât de mult timp în urmă încât termenul de prescripție a expirat. De aceea, Keul speră la adoptarea unei legi speciale, după modelul așa-numitului Adult Survivors Act (Legea privind supraviețuitorii adulți).

Această lege a fost în vigoare în statul New York din noiembrie 2022 până în noiembrie 2023. Ea a deschis o fereastră temporară în care victimele abuzurilor sexuale au putut intenta procese civile, chiar dacă faptele respective erau deja prescrise.

Organizațiile americane care sprijină victimele fac în prezent demersuri discrete pentru adoptarea unei noi legi în statul New York. La fel ca legea anterioară, aceasta ar urma să deschidă o perioadă în care victimele să poată acționa în instanță pentru abuzuri sexuale care s-au prescris deja.

„Lucrurile încep să se miște”, a declarat Keul.

Avocații ei estimează că există o probabilitate de 80–90% ca o astfel de lege să fie adoptată.

Imunitatea prezidențială a lui Trump nu l-ar proteja. Într-o decizie istorică din 1997, Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit că un președinte în funcție nu beneficiază de imunitate în fața proceselor civile care au la bază fapte private, comise înainte de preluarea mandatului.

Hotărârea a fost pronunțată în cazul Clinton. În 1994, Paula Jones, fostă angajată a administrației americane, l-a dat în judecată pe președintele de atunci, Bill Clinton, pentru hărțuire sexuală. Cei doi au ajuns ulterior la o înțelegere în afara instanței.

Un telefon de amenințare

De când acuzațiile au devenit publice, comentatori conservatori au pus sub semnul întrebării declarațiile lui Keul, acuzând-o că este manipulată de democrați pentru a-i prejudicia pe republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.

Keul spune că este atacată și denigrată pe rețelele sociale.

„Mă numesc mincinoasă”, a spus ea.

În plus, în această săptămână a primit un telefon de amenințare din Statele Unite, susține ea.

„O voce generată de computer m-a amenințat și mi-a transmis foarte clar că ar fi mai bine pentru familia mea dacă aș păstra tăcerea de acum înainte”, a afirmat Keul.

Ea a transmis tentativa de intimidare avocaților săi. Incidentul a marcat-o profund.

„Mi-e frică”, mărturisește Keul.

Din acest motiv, refuză să dezvăluie unde se află în prezent.

„Oamenii aceștia sunt capabili de orice”, spune ea.

Trump o descoperă pe elvețiancă

Povestea despre care Keul ar trebui să păstreze tăcerea s-ar fi petrecut, potrivit relatării sale, în 1993.

Originara din Berna avea atunci 24 de ani, tocmai obținuse locul al doilea la concursul Miss Elveția și ajunsese în finala competiției Miss Europa. Atunci ar fi intrat în scenă oamenii din anturajul lui Trump.

O femeie pe nume Jill Harth a recrutat-o pentru concursul de frumusețe „Donald J. Trump American Dream Pageant”, organizat în Atlantic City și New York.

„Pe atunci aveam o viață minunată”, povestește Keul.

Studia, lucra la o bancă și făcea ocazional modeling. Când a acceptat invitația lui Trump, urma să fie prima ei călătorie în Statele Unite.

Ceea ce s-ar fi întâmplat ulterior este descris în detaliu în raportul publicat recent de democrați. Documentul se bazează pe săptămâni întregi de discuții purtate de angajații Comisiei pentru Justiție a Camerei Reprezentanților din SUA cu Béatrice Keul. Publicația Blick citează din acest raport.

„În sfârșit ne întâlnim, doamnă Keul”

Elvețianca îi atrăsese atenția lui Trump în timpul concursului de frumusețe. Era noiembrie 1993.

În timpul unui prânz organizat la hotelul Plaza din New York, magnatul de atunci s-a apropiat de ea și i-ar fi spus: „În sfârșit ne întâlnim, doamnă Keul” – pronunțându-i numele ca „Cool”.

Cei doi au discutat cel puțin 15 minute. Trump i-ar fi promis că îi va aranja obținerea unei vize și că se va ocupa personal de admiterea ei la Universitatea din New York (NYU).

„O să am eu grijă de tine”, i-ar fi spus el.

Keul i-a răspuns că își poate obține singură viza.

Mai târziu, în aceeași zi, un reprezentant al lui Trump s-a apropiat de ea și i-a cerut să-l urmeze până în camera de la hotelul Plaza. Trump o aștepta acolo.

Keul a crezut că o nouă întâlnire cu el i-ar putea aduce avantaje în carieră. Așa că l-a urmat pe bărbat.

Presupusul viol

Într-un apartament al hotelului, Trump ar fi prins-o pe elvețiancă din spate și ar fi violat-o.

„I-a rupt rochia și i-a provocat răni în diferite părți ale corpului, în urma cărora au apărut sângerări și vânătăi”, se arată în raport.

„Keul a descris violul ca fiind «brutal»”, potrivit documentului.

După aceea, Trump s-ar fi așezat pe marginea patului și și-ar fi repetat promisiunea că se va ocupa de viză și de un loc la universitate.

Apoi i-ar fi cerut să păstreze tăcerea în privința incidentului.

Nu se poate verifica în mod independent dacă evenimentele s-au desfășurat așa cum le descrie Keul, precizează Blick.

Într-o primă declarație pentru presa americană, Casa Albă a transmis: „Niciuna dintre aceste acuzații nu este adevărată”.

Prezumpția de nevinovăție se aplică tuturor celor implicați.

O poveste diferită

În urmă cu doi ani, Keul a relatat presei o altă versiune a evenimentelor.

În octombrie 2024, ea a contactat publicația britanică Daily Mail și a vorbit public, pentru prima dată, despre presupusa agresiune. La acel moment, a declarat că Trump ar fi sărutat-o și ar fi pipăit-o împotriva voinței sale. Nu a menționat însă violul.

Întrebată astăzi despre această diferență, Keul susține că a spus întotdeauna aceeași poveste. Însă, potrivit ei, publicațiile media s-ar fi temut atunci de Trump și de avocații acestuia.

„De aceea am acceptat să fie omisă acuzația de viol din relatările presei”, susține ea.

Acum însă, simțind sprijinul parlamentarilor democrați, se simte încurajată să facă publice toate detaliile.

În prezent, trăiește ceea ce numește un „tsunami de solidaritate”. O contactează numeroase persoane: foști colegi, vechi prieteni de la locurile de muncă și chiar oameni complet necunoscuți.

În timpul zilei doarme doar două ore, iar noaptea vorbește la telefon cu jurnaliști americani și își repetă povestea iar și iar. Este permanent solicitată de presă, apare în interviuri și nu mai are liniște.

„Simt că trăiesc într-un film”, spune Keul.