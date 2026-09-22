Victima, în vârstă de 39 de ani, a fost împușcată în Ellendale, Delaware, potrivit 20Minutes.
Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, i-au acordat îngrijiri medicale și au transportat-o la spital, unde a fost declarată oficial decedată, potrivit unui comunicat al forțelor de ordine.
Polițiștii trimiși la fața locului l-au suspectat pe bărbat că a tras focul mortal și l-au arestat. Americanul a fost acuzat de omor involuntar, deținerea unei arme de foc în timpul comiterii unei infracțiuni și trei capete de acuzare pentru punerea în pericol, cu imprudență, a vieții altor persoane.
Suspectul a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 43.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 37.000 de euro.
Vânătorul le-a spus anchetatorilor că a crezut că trage într-un cerb
Primele concluzii ale anchetatorilor arată că victima se afla pe un câmp în momentul împușcăturii. Era însoțită de un bărbat și de doi copii atunci când vânătorul a deschis focul.
În timpul audierilor, acesta le-a explicat polițiștilor că a crezut că împușcase un cerb.
Poliția locală a transmis că ancheta este în desfășurare și a făcut apel la eventualii martori să se prezinte pentru a oferi informații.
Familia victimei a lansat o strângere de fonduri
Familia victimei, mamă a cinci copii, a lansat o strângere de fonduri online, care adunase până marți 14.821 de dolari, aproximativ 13.000 de euro.
Banii vor fi folosiți pentru a acoperi costurile înmormântării și pentru transportarea trupului femeii în Guatemala.
„Fiecare donație, indiferent de sumă, va ajuta la cinstirea memoriei Mariei, la înmormântarea ei și la sprijinirea copiilor pe care i-a iubit atât de mult”, au scris organizatorii strângerii de fonduri.