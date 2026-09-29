Jonathan McKinsey, inginer specializat în dezvoltarea de jocuri pentru The New York Times, a fost ucis sâmbătă după-amiază, în parcarea unui complex sportiv din Dublin, oraș situat la est de San Francisco, relatează CNN.

Un sergent de poliție aflat în apropiere l-a observat pe McKinsey întins la pământ. În același timp, martorii au sunat la 911 și le-au indicat polițiștilor un cuplu care se afla încă în apropierea locului.

Shouyong Zhang și Shili Chen, ambii în vârstă de 77 de ani și domiciliați în Dublin, au fost arestați sub suspiciunea de omor și pentru alte acuzații.

Cei doi urmau să fie prezentați în fața instanței miercuri dimineață. Numerele de telefon asociate fiicei lor, Candice Jang, nu mai erau funcționale.

Crima a avut loc înaintea unei noi audieri în procesul de divorț

Potrivit documentelor judiciare, McKinsey și Jang erau căsătoriți din 2012 și aveau împreună trei copii mici. Cei doi se aflau în proces de divorț, iar o nouă audiere era programată la o săptămână după uciderea lui McKinsey.

Conflictul dintre cei doi se concentra, în mare parte, asupra custodiei copiilor.

Documentele instanței arată că Jang l-a reclamat pe McKinsey la poliție în 2023, acuzându-l că ar fi împins unul dintre copii și că ar fi folosit metode dure de disciplinare fizică.

În octombrie anul trecut, Jang a obținut un ordin de protecție pentru violență domestică împotriva lui McKinsey, după ce acesta fusese arestat și acuzat de abuz asupra unui copil într-un alt caz.

Poliția a declarat că bărbatul a recunoscut că lovise cu palma unul dintre copii și că a fost acuzat și de punerea în pericol a unui alt copil.

La momentul uciderii, McKinsey se afla în libertate pe cauțiune și încerca să intre într-un program de redirecționare către servicii de sănătate mintală, potrivit San Jose Mercury News.

McKinsey ceruse mai mult timp cu cei trei copii

McKinsey a contestat acuzațiile și a solicitat, la rândul său, un ordin de protecție pentru violență domestică împotriva soției sale. Ulterior, el a cerut și să petreacă mai mult timp cu cei trei copii.

Potrivit documentelor Tribunalului Districtual Alameda, bărbatul susținea că, din toamna anului trecut, vizitele sale cu copiii erau limitate la două ore pe săptămână și trebuiau să fie supravegheate.

În cererea pentru ordinul de protecție, McKinsey, care era transgender, a susținut că Shili Chen ar fi folosit insulte anti-LGBTQ+ la adresa sa și a unuia dintre copii.

De asemenea, el a acuzat-o pe Jang de comportament abuziv în timpul unor proceduri medicale asociate tranziției sale.

McKinsey s-a alăturat The New York Times în ianuarie 2023 și ocupa funcția de director de inginerie pentru New York Times Games. El locuia în zona Golfului San Francisco.