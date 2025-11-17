O femeie din Rusia a mers la bancă după ce a primit o notificare suspectă și a aflat că soțul ei murise în război

Alexander Cheprasov, fost colonel în Serviciul Federal Penitenciar, și-a pierdut viața în războiul din Ucraina. Soția sa, Natalya Saidyasheva, a aflat vestea șocantă de la bancă, fără ca familia să fie notificată oficial, relatează Meduza .

Cheprasov a condus o anchetă internă după revolta deținuților din 2020, suspectând implicarea administrației închisorii și a reprezentanților FSB în tăieri ilegale de lemn și comerț cu cherestea. În 2021, a fost arestat sub acuzația de luare de mită, acuzație pe care a catalogat-o drept fabricată. În 2024, tribunalul l-a condamnat la 12 ani de închisoare și o amendă de 30 de milioane de ruble.

În ianuarie 2025, Cheprasov a semnat un contract cu Ministerul Apărării și a plecat la război din colonia penitenciară Zlatoust. În aprilie, a fost dat dispărut și ulterior declarat ”missing in action”.

La sfârșitul lunii septembrie, soția lui Cheprasov a primit un mesaj de la o bancă din Irkutsk, informând-o că conturile soțului său fuseseră închise. Când s-a prezentat la bancă pentru explicații, i s-a comunicat că acesta este înregistrat ca decedat în baza de date.

Biroul militar de recrutare din Irkutsk nu a informat familia despre moartea sa, precizând că notificările oficiale sunt trimise prin Poșta Rusă și pot dura până la trei luni.

Natalya Saidyasheva a contactat biroul de recrutare din Kostroma, de unde soțul ei plecase la război, și a aflat că Cheprasov a fost ucis într-un atac cu mortier lângă Chasov Yar. „Au spus că au plecat în misiune. Restul este secret militar”, a declarat ea jurnaliștilor.

Potrivit registrului de succesiuni consultat de Mediazona, data oficială a decesului lui Cheprasov este 15 aprilie, iar certificatul de deces a fost emis pe 23 septembrie.

Familia nu a primit încă certificatul de deces original. Corpul lui Cheprasov nu a fost returnat, iar locul înhumării rămâne necunoscut.

