O femeie din Rusia a mers la bancă după ce a primit o notificare suspectă și a aflat că soțul ei murise în război

Stiri externe
17-11-2025 | 22:04
armata rusia
Getty

Alexander Cheprasov, fost colonel în Serviciul Federal Penitenciar, și-a pierdut viața în războiul din Ucraina. Soția sa, Natalya Saidyasheva, a aflat vestea șocantă de la bancă, fără ca familia să fie notificată oficial, relatează Meduza.

autor
Mihaela Ivăncică

Cheprasov a condus o anchetă internă după revolta deținuților din 2020, suspectând implicarea administrației închisorii și a reprezentanților FSB în tăieri ilegale de lemn și comerț cu cherestea. În 2021, a fost arestat sub acuzația de luare de mită, acuzație pe care a catalogat-o drept fabricată. În 2024, tribunalul l-a condamnat la 12 ani de închisoare și o amendă de 30 de milioane de ruble.

În ianuarie 2025, Cheprasov a semnat un contract cu Ministerul Apărării și a plecat la război din colonia penitenciară Zlatoust. În aprilie, a fost dat dispărut și ulterior declarat ”missing in action”.

La sfârșitul lunii septembrie, soția lui Cheprasov a primit un mesaj de la o bancă din Irkutsk, informând-o că conturile soțului său fuseseră închise. Când s-a prezentat la bancă pentru explicații, i s-a comunicat că acesta este înregistrat ca decedat în baza de date.

Biroul militar de recrutare din Irkutsk nu a informat familia despre moartea sa, precizând că notificările oficiale sunt trimise prin Poșta Rusă și pot dura până la trei luni.

Citește și
china reuniune
Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului

Natalya Saidyasheva a contactat biroul de recrutare din Kostroma, de unde soțul ei plecase la război, și a aflat că Cheprasov a fost ucis într-un atac cu mortier lângă Chasov Yar. „Au spus că au plecat în misiune. Restul este secret militar”, a declarat ea jurnaliștilor.

Potrivit registrului de succesiuni consultat de Mediazona, data oficială a decesului lui Cheprasov este 15 aprilie, iar certificatul de deces a fost emis pe 23 septembrie.

Familia nu a primit încă certificatul de deces original. Corpul lui Cheprasov nu a fost returnat, iar locul înhumării rămâne necunoscut.

Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Sursa: Meduza

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 17-11-2025 22:04

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Ucraina atacă sistemele antiaeriene ale Rusiei pentru a-și intensifica ofensiva. S-400 din Donbas, în centrul atenției
Stiri externe
Ucraina atacă sistemele antiaeriene ale Rusiei pentru a-și intensifica ofensiva. S-400 din Donbas, în centrul atenției

Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, relatează luni EFE.

Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului
Stiri externe
Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului

Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a cerut Chinei să joace un rol mai important pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează luni dpa.

Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

Unde și când ar putea Rusia testa NATO. Avertismentul comisarului european pentru Apărare: „Rușii sunt mai puternici acum”
Stiri externe
Unde și când ar putea Rusia testa NATO. Avertismentul comisarului european pentru Apărare: „Rușii sunt mai puternici acum”

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat luni că Rusia ar putea testa apărarea NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că aceasta ar putea include un atac asupra unuia dintre statele baltice.

Țările care fac comerț cu Rusia ar putea fi „sancționate foarte sever”. Donald Trump: „Eu am sugerat acest lucru”
Stiri externe
Țările care fac comerț cu Rusia ar putea fi „sancționate foarte sever”. Donald Trump: „Eu am sugerat acest lucru”

Preşedintele Donald Trump a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancţiuni oricărei ţări care face afaceri cu Rusia şi a spus că Iranul ar putea fi adăugat pe această listă, relatează Reuters şi Bloomberg.

Recomandări
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat
Alegeri locale 2025
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, unul amânat

Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei, care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17, între care și cele ale principalilor candidaţi.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Noiembrie 2025

52:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28