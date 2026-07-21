Luby a devenit șofer de camion de mare tonaj și ajunge să câștige aproximativ 29.000 de dolari Hong Kong pe lună, relatează The Standard.

Femeia își documentează experiențele de la volan pe rețelele sociale, unde videoclipurile sale despre rutina zilnică au strâns peste 230.000 de vizualizări. Povestea ei a atras atenția asupra femeilor care aleg să lucreze într-un sector dominat încă de bărbați.

De la afacerea cu haine la camioanele de mare tonaj

Într-un interviu acordat publicației Sing Tao Headline, parte a grupului The Standard, Luby a povestit că înainte de a intra în industria transporturilor a lucrat ca șofer personal și a avut propria afacere în domeniul vestimentar.

Ea a decis să schimbe direcția profesională deoarece nu se regăsea în munca de birou și își dorea să își folosească mai mult abilitățile de condus.

Cu sprijinul unor prieteni din industrie, Luby a obținut permisul pentru vehicule grele, însă procesul nu a fost unul ușor.

Femeia a recunoscut că găsirea unui loc de muncă după obținerea permisului a fost o adevărată provocare. Multe companii de transport au fost reticente în a angaja șoferi fără experiență, mai ales femei.

„Fără cineva care să mă recomande, companiile de transport de obicei nu angajează persoane fără experiență”, a declarat Luby.

Familia sa a fost inițial îngrijorată din cauza riscurilor presupuse de conducerea vehiculelor grele, însă ulterior i-a susținut alegerea.

„Acum pot transforma pasiunea mea într-o meserie”

Deși industria transporturilor are reputația unui domeniu dificil, Luby spune că realitatea a fost mai bună decât se aștepta. Șoferii cu experiență și colegii i-au oferit sprijin, ajutând-o să se adapteze.

Femeia și-a amintit și de momentele în care persoane necunoscute au încurajat-o în perioada în care învăța să conducă, făcându-i semnul de apreciere cu degetul mare ridicat.

„Condusul este pasiunea mea. Acum pot transforma pasiunea mea într-o meserie. Nu mă voi plictisi și pot câștiga în continuare bani”, a spus ea.

Povestea lui Luby a devenit virală în mediul online, iar mulți utilizatori au apreciat curajul femeii de a depăși stereotipurile de gen și de a-și construi o carieră într-un domeniu dominat în mod tradițional de bărbați.