Cum au fost cumpărate vaccinurile covid de la Pfizer. Reacția USR: ”A fost o afacere PNL-MApN. Credeau că vor fi eroi”

Stiri Sanatate
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Shutterstock

Achiziția vaccinurilor covid de la Pfizer a fost o afacere PNL-MApN, care ”credeau că vor fi eroi” și vor scoate România din pandemie, spune Vlad Voiculescu în contextul executării silite a țării de către companie pentru datoria de 600 de milioane euro. 

autor
Cristian Anton

Fostul ministru USR al Sănătății, europarlamentarul Vlad Voiculescu, a prezentat luni lanțul deciziilor în contractul pentru achiziția celor 29 de milioane de doze de vaccin anti-covid de la Pfizer în 2021.

Deciziile de atunci au dus la blocarea de acum a conturile ROMATSA de către compania farmaceutică din cauza datoriei de 600 de milioane de euro cumulată de țara noastră, pentru neonorarea contractului. Iar oficialul USR, pe atunci ministru al Sănătății, spune că ”După mai bine de 5 ani, adevărul iese la iveală - simplu și clar, cu documente.

Lanțul de decizie:

1. colonelul Gheorghiță îi propunea lui Florin Cîțu să cumpere vaccinuri (formularea folosită “analizați oportunitatea achiziției”).

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2. Florin Cîțu decide și pune rezoluție pe document “De acord”.

3. colonelul Gheorghiță (prin subordonatul său din cadrul MApN) făcea apoi ce a decis Cîțu, șeful său direct.

Documentele sunt acum publice”. 

Vlad Voiculescu detaliază apoi lanțul deciziilor:

Pe 11 ianuarie 2021, domnii Valeriu Gheorghiță și Andrei Baciu transmiteau către Premierul Cîțu NOTA referitoare la achiziția suplimentară de vaccinuri împotriva COVID-19.

În notă, cei doi - în calitate de Președinte și respectiv Vicepreședinte al CNCAV - solicită premierului “analizați oportunitatea achiziției” de vaccinuri covid 19.

Domnul Cîțu, premierul, aprobă acele note, le semnează, iar Secretariatul General al Guvernului transmite această aprobare către CNCAV, care implementează decizia - printr-un angajat MApN (subordonatul lor, consilier științific în cadrul CNCAV și consilier onorific al domnului Baciu și subordonat al domnului Gheorghiță în CNCAV).

Acesta a fost lanțul de decizie. Așa s-a născut obligația României de a cumpăra acele vaccinuri”.

Liderul USR susține că ”Ministrul Sănătății a fost complet exclus din circuitul informațional și din cel de decizie. A fost o afacere strict PNL- MApN. Și asta nu a fost ceva întâmplător - au crezut că vor fi eroi, supermanii care au biruit pandemia”.

”Am refuzat să semnez ceva despre care nu fusesem nici măcar informat”

Vlad Voiculescu spune apoi că el a refuzat să semneze pentru acea achiziție în calitate de ministru al Sănătății, pentru că nu fusese informat despre aceasta, și a prezentat situația în ședința de guvern, care a aflat cu această ocazie decizia luată de Cîțu, singur, cu 2 luni înainte:

Când acele contracte semnate - cu obligații clare - trebuiau deja implementate și vaccinurile trebuiau să sosească pe baza unei fișe de comandă, au venit la mine să semnez. Am refuzat atunci să semnez ceva despre care nu fusesem nici măcar informat și am dus lucrurile în ședința de guvern, prin memorandumuri, așa cum se face. Așa a aflat guvernul României ce decisese Cîțu. La mijlocul lui martie (10.03), când decizia fusese luată de Cîțu cu două luni înainte (11.01) și devenise obligație certă a României cu o lună înainte (mijloc de februarie)”.

Prin neonorarea contractului amintit de Vlad Voiculescu, România a rămas datoare companiei Pfizer cu 600 de milioane de euro, sumă pentru care compania a trecut la executarea silită a țării noastre. În cadrul procedurii juridice, Pfizer a blocat conturile ROMATSA, regia de stat care se ocupă de dirijarea traficului aerian din România.

Între timp, ROMATSA a contestat decizia, iar activitatea de supraveghere a traficului aerian din România se desfășoară în continuare fără probleme. În paralel, România negociază cu Pfizer modalități alternative de achitare a datoriei de 600 de milioane de euro.  

Cum s-a ajuns la blocarea conturilor ROMATSA în litigiul cu Pfizer. Datoria României ajunge la 600 de milioane de euro

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vlad voiculescu, achizitie, vaccin covid-19, Pfizer,

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