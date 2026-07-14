În urmă cu aproximativ șase ani, pe când era elev de liceu, Kirk McKinney a găsit la o rampă de gunoi o pereche de boxe perfect funcționale. Descoperirea i-a schimbat complet planurile, relatează Business Insider.

„Cineva aruncase o pereche de boxe care erau în stare perfectă. L-am întrebat pe angajatul de la groapa de gunoi dacă le pot lua, iar el a spus că da. Pur și simplu nu-mi venea să cred”, a declarat el pentru sursa citată.

A început să adune și să revândă electronice găsite la groapa de gunoi, iar primul obiect vândut i-a adus 50 de dolari.

„Mama mea nu a fost deloc încântată de asta. Am vândut primul meu radio pe Facebook Marketplace cu 50 de dolari. Era cei mai mulți bani pe care îi câștigasem vreodată într-o oră de muncă. Atunci am descoperit ce înseamnă antreprenoriatul”, a mai mărturisit tânărul.

Afacerea cu care au dat lovitura

Ulterior, Kirk a lucrat pentru firme care evacuau obiecte vechi, iar apoi și-a deschis propria afacere împreună cu fratele său, după ce au cumpărat un pickup de 4.000 de dolari.

„Practic făceam toată treaba în locul lor. Omul mă plătea destul de bine și tot îi mai rămâneau bani la finalul lucrării. Mi-am dat seama că deja transportam obiecte între groapa de gunoi și diferite locații. De ce să nu ofer eu însumi acest serviciu?”, a afirmat tânărul.

Primul contract le-a adus 100 de dolari pentru mutarea unei canapele.

„Am fost angajați să mutăm o canapea pentru aproximativ 100 de dolari. Ne-a luat doar 15 minute. A fost un început foarte bun”, a mai spus el.

Începuturile au fost dificile, iar cei doi au învățat meserie din mers.

„La început făceam efectiv tot ce puteam ca să funcționeze. Eram doar doi copii într-o camionetă, cu canapele care ieșeau cam un metru deasupra benei și erau prinse cu chingi. Am ajuns adevărați maeștri la stivuire, demontare și sortare. Era aproape ca un joc de Tetris, în care trebuia să potrivești perfect fiecare obiect”, a adăugat Kirk.

În 2022 au investit peste 80.000 de dolari într-un camion basculant, iar afacerea a crescut rapid: peste 200.000 de dolari cifră de afaceri în 2022, aproape un milion în 2023, 3 milioane de dolari în 2025 și o estimare de peste 5 milioane pentru 2026.

Au făcut din vârstă un avantaj

Frații și-au redenumit compania în Junk Teens, mizând pe faptul că erau doi adolescenți muncitori, iar astăzi firma are aproximativ 25 de angajați, cinci camioane și peste 500.000 de urmăritori pe rețelele sociale.

„Pur și simplu am luat lucrul care ne diferenția de ceilalți, avantajul nostru competitiv, și am construit un brand în jurul lui”, a completat tânărul.

Jacob spune că succesul în afaceri depinde de relațiile cu oamenii, iar Kirk îi îndeamnă pe tineri să nu aștepte momentul perfect pentru a începe.