Numai în București, polițiștii locali au dat, pentru așa ceva, peste 800 de amenzi de la începutul anului.

În Capitală, dimineața și la prânz, locurile de parcare gratuite dispar în câteva minute. Exact atunci apar și așa-numiții „parcagii”, care pretind bani. Unul dintre ei a încercat să ne ajute și pe noi, în curtea unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Nici nu apucăm să oprim mașina că se apropie hotărât, ne ghidează cum și unde să parcăm și chiar ne dă indicații de unde scoatem bani ca să-l plătim.

„- Cât rămâneți? - 20 de minute.

- Da-ți și mie să-mi iau un pachet de țigări?

- Cât să-ți dau? - 20 de lei. - N-am mărunt. Să plătesc cu cardul...

- Imediat aici după clădirea asta, un pic mai în față e un ATM.”

Corespondent Știrile ProTV: „Și nu este un caz izolat. Astfel de persoane se găsesc frecvent aproape de spitale, restaurante sau în alte zone aglomerate, unde locurile de parcare sunt puține. Profită de graba șoferilor, care nu vor să piardă timpul căutând un alt loc de parcare. Și așa ajung să primească bani.”

Cei prinși își încheie programul de stat în parcare direct la secția de poliție. Un grup de bărbați făceau bani ușor în vecinătatea unui restaurant din Sectorul 1 al Capitalei. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum vin cu un autoturism scump, după care încep să-i ghideze pe șoferi. Sumele cerute de ei variau în funcție de valoarea mașinii. În final, respectivii au fost amendați atât pentru afacerea ilegală, cât și pentru că își lăsaseră chiar ei autoturismul parcat neregulamentar.

Șofer: „Mi-era un pic teamă să nu-mi zgârie mașina... Erau insistenți, unii dintre ei veneau după mine.”

Reporter: „Cât v-au cerut?”

Șofer: „Între 5 și 50 de lei, depinde de zonă unde vrei să parchezi. Cea mai scumpă zonă din București este cu siguranță în Centru, aproape de Palatul Victoria.”

Gabriel Croitoru, polițist local: „Am constatat un anumit tipar, respectiv persoane apte de muncă, cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, de obicei fără un loc de muncă. Indiferent de faptul că sunt amendați, acest lucru, din păcate, nu-i descurajează.”

Potrivit legii, cei care fac apel repetat la mila publică, deși sunt apți de muncă, riscă sancțiuni de la 100 la 500 de lei.