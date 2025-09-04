O femeie din Coreea de Sud cu dureri la genunchi a descoperit la radiografie că avea articulațiile pline de fire de aur

04-09-2025 | 12:04
radiografie genunchi
O femeie din Coreea de Sud care acuza dureri severe la genunchi a descoperit după o radiografie că avea articulațiile pline de fire de aur. Fenomenul are o explicație: femeia făcuse acupunctură, iar acele au fost lăsate acolo ca parte a tratamentului.  

Cristian Anton

O femeie de 65 de ani din Coreea de Sud care a mers la spital din cauza unor dureri articulare severe la genunchi a descoperit în urma unei radiografii că are sute de fire de aur în articulații, scrie Live Science.

Pacienta avea un diagnostic anterior de osteoartrită a genunchiului - o afecțiune articulară degenerativă care provoacă durere și rigiditate.

Femeia solicitase asistență medicală și fusese tratată cu analgezice și medicamente antiinflamatoare nesteroidiene pentru această afecțiune. De asemenea, primise injecții cu steroizi direct în genunchi, dar durerea persista. A început apoi să aibă dureri puternice de stomac din cauza medicamentelor, așa că le-a întrerupt complet.

În disperare de cauză, femeia a decis să caute tratamente alternative pentru a-și ameliora durerile articulare și a început să facă acupunctură săptămânală. A crescut frecvența la mai multe ori pe săptămână atunci când durerea era deosebit de puternică.

În cele din urmă, a mers la spital pentru că nu mai suporta durerea de genunchi. Radiografiile genunchiului stâng au arătat că tibia din partea interioară a articulației se îngroșase și se întărise. De asemenea, existau excrescențe osoase, numite pinteni, pe porțiunile interioare ale tibiei și ale osului coapsei de lângă articulația genunchiului.

Acupunctura cu fire de aur este frecvent folosită în Asia

Medicii au mai observat însă și altceva: sute de pete pe radiografie în jurul articulației genunchiului, care s-au dovedit a fi fire minuscule de aur.

Ulterior, doctorii au aflat că firele fuseseră introduse ca parte a tratamentelor de acupunctură ale femeii. Aceste fire scurte, sterile, de aur au fost lăsate intenționat în țesut pentru a oferi o stimulare continuă.

Medicii nu au spus dacă firele de aur au fost îndepărtate, dar, în cazuri anterioare, astfel de fire au fost lăsate la locul lor. Asta nu este întotdeauna lipsit de riscuri, deoarece au dus la formarea de chisturi în cazuri similare.

Acupunctura cu fire de aur este utilizată în mod obișnuit pentru a trata atât osteoartrita, cât și artrita reumatoidă în Asia, au scris medicii într-un raport despre cazul femeii. Cu toate acestea, nu există dovezi că practica funcționează, iar unele cazuri sugerează că poate agrava indirect artrita, împiedicând oamenii să primească un tratament adecvat și la timp.

De exemplu, într-un caz similar, o femeie sud-coreeană în vârstă de 58 de ani a beneficiat de acupunctură cu fire de aur în încercarea de a ameliora durerea cauzată de artrita reumatoidă la încheieturile mâinilor. Starea pacientei devenise deosebit de gravă în momentul în care a solicitat asistență medicală, iar medicii din acel caz au crezut că boala ei progresase atât de mult deoarece nu luase medicamente antireumatoide suficient de devreme și se bazase în schimb pe abordarea medicinei alternative.

De asemenea, firele pot migra în interiorul corpului, iar fragmentele pot deteriora țesutul învecinat. De exemplu, firele de aur introduse în spatele unei femei sud-coreene în vârstă de 75 de ani au migrat în partea inferioară a piciorului drept pe o perioadă de 10 ani, provocând celulită - o infecție profundă a pielii.

În raportul lor despre cazul genunchiului, medicii au remarcat că firele de aur introduse în timpul acupuncturii pot îngreuna citirea radiografiilor.

Alții au avertizat că aceste fire de aur încorporate împiedică oamenii să facă RMN-uri din cauza riscului ca metalul să se miște și să deterioreze o arteră.

Ca atare, medicii au remarcat că furnizorii de servicii medicale ar trebui să fie conștienți de potențialii factori de risc asociați cu acupunctura cu fire de aur. Cu toate acestea, faptul că acestea sunt ușor de identificat pe radiografii asigură că locația lor poate fi urmărită în timp, dacă este necesar.

13:28