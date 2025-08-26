Ligamentele de la genunchi se vindecă singure, cu ajutor medical rapid. Unul singur trebuie însă operat

În ortopedie, călcâiul lui Ahile nu este călcâiul, ci genunchiul. Tinerii suferă frecvent leziuni la acest nivel. Rezolvările chirurgicale sunt dublate de procese spectaculoase, pe care le realizează chiar organismul.

Andreea Groza

Accidentările determină frecvent leziuni ale ligamentelor din genunchi, iar soluțiile chirurgicale pot fi spectaculoase.

Medicul pune în genunchi tendoane, care vor fi transformate de organism în ligamente. În cazul accidentărilor, ligamentul încrucișat anterior se rupe frecvent.

După traumatism, este esențial să ajungeți cât mai repede la medic. Cele mai multe ligamente din genunchi se vindecă singure, cu ajutorul primit la timp.

Dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped: „Toate ligamentele se pot vindeca singure, în afară de cel încrucișat anterior, acesta e singurul care nu se vindecă spontan, care trebuie operat, reconstruit și re-inserat la os. Celelalte se pot vindeca, dar, ca să se vindece, trebuie ca noi să vedem pacientul repede, să-i dăm tratamentul de care are nevoie. Dacă nu folosește orteza potrivită, nu se mai vindecă.”

Importanța recuperării

La operația pentru refacerea ligamentului încrucișat anterior, medicii folosesc un tendon. Creierul îl schimbă apoi, în mod spectaculos, în ligament, însă cu o condiție.

Dr. Ion Bogdan Codorean, medic primar ortoped: „Pentru reconstrucția ligamentului încrucișat anterior, noi recoltăm de la pacient tendoane. Facem un tunel în tibie și în femur și le trecem și le fixăm acolo. Și s-a observat că se pot transforma în ceea ce avem nevoie la locul acela. După ce le fixăm, omul trebuie să facă o recuperare cum trebuie. De ce? Pentru că recuperarea, mișcarea, anumite exerciții spun creierului: «Băi, ce am pus noi acolo trebuie să fie ligamente». Dacă nu fac mișcare și nu supun la tensiuni acolo, creierul nu știe ce am băgat noi acolo. Noi punem un tendon, care se transformă în ligament, înseamnă că, la început, tendonul se necrozează și rămâne matricea de colagen în care migrează celule noi și se transformă într-o structură de ligamente.”

Mișcarea controlată este esențială pentru această funcție.

