Un oraș turistic din China, renumit pentru staţiunile sale de pe malul mării şi plajele nisipoase, se închide de urgență

Oraşul Sanya din sudul Chinei, renumit pentru staţiunile sale de pe malul mării şi plajele nisipoase, a închis duminică atracţiile turistice, a închis magazinele şi a suspendat transportul public.

Motivul ar fi acela că locuitorii se pregătesc pentru intensificarea taifunului Kajiki, relatează Reuters.

Ciclonul tropical se afla la aproximativ 200 km sud-est de Sanya, în provincia insulară Hainan, la ora 9:00 dimineaţa (01:00 GMT), a anunţat Centrul Naţional de Meteorologie.

Kajiki se va intensifica probabil pe măsură ce se va deplasa spre nord-vest cu aproximativ 20 km/h, cu o viteză maximă a vântului de până la 48 m/s, a declarat meteorologul de stat. Furtuna ar putea ajunge pe coasta de sud a Hainanului duminică după-amiază sau seara, sau ar putea ocoli coasta de sud înainte de a se îndrepta spre Vietnam, în vest.

Centrul Meteorologic a prognozat precipitaţii abundente şi vânt puternic în Hainan şi în provincia Guangdong şi regiunea Guangxi din apropiere, unele zone din Hainan urmând să înregistreze precipitaţii de până la 400 mm.

Sanya a emis duminică dimineaţă o alertă roşie de taifun – cea mai înaltă din sistemul de avertizare codificat pe culori al Chinei – şi a ridicat nivelul de răspuns la situaţii de urgenţă la cel mai sever, potrivit postărilor de pe contul Wechat al administraţiei locale.

Autorităţile locale au convocat o şedinţă sâmbătă seara, îndemnând la pregătirea pentru „cel mai rău scenariu” şi subliniind necesitatea unei vigilenţe sporite pentru a se asigura că nu vor exista victime şi că numărul răniţilor va fi minim, a declarat guvernul.

Toate cursurile şi lucrările de construcţie sunt suspendate, iar centrele comerciale, restaurantele şi supermarketurile sunt închise începând de duminică. Navelor li s-a ordonat să înceteze operaţiunile în apele din Sanya. Autorităţile au declarat că ridicarea restricţiilor va depinde de impactul furtunii. Sanya este una dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă din China, atrăgând 34 de milioane de turişti în 2024, a raportat agenţia de ştiri de stat Xinhua.

Din iulie, precipitaţii record au lovit nordul şi sudul Chinei, în ceea ce meteorologii au descris ca fiind fenomene meteorologice extreme legate de schimbările climatice, punând la încercare pregătirea autorităţilor locale şi reprezentând un risc semnificativ pentru vieţi şi economie.

Dezastrele naturale, inclusiv inundaţiile şi seceta, au provocat pierderi economice directe în valoare de 52,15 miliarde de yuani (7,28 miliarde de dolari) în luna iulie, afectând milioane de oameni şi provocând moartea sau dispariţia a 295 de persoane, potrivit datelor Ministerului Managementului Situaţiilor de Urgenţă.

