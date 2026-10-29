Oficialul a transmis un mesaj clar privind direcţia instituţiei pe care o conduce: „În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranţă zero faţă de orice formă de hărţuire sau abuz”, transmite news.ro.

Într-o postare pe Facebook, Ioana Ciocan a detaliat această poziţie, subliniind că autorităţile „vor urmări respectarea obligaţiilor legale de prevenire şi combatere a acestor fapte”. Ministrul a încurajat victimele să facă pasul înainte, menţionând: „Încurajez toate persoanele care se confruntă cu astfel de situaţii în cadrul acestor instituţii să le semnaleze la adresa [email protected]. Comisia dedicată va analiza fiecare sesizare cu promptitudine şi va propune măsurile prevăzute de lege. Nimeni nu trebuie să se teamă de consecinţe profesionale pentru că a vorbit”.

Deşi a precizat că „deciziile de personal aparţin managerilor instituţiilor”, Ioana Ciocan a garantat că toate entităţile publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii vor fi monitorizate strict privind respectarea obligaţiilor legale de prevenire şi combatere a hărţuirii. „Fiecare sesizare va fi tratată cu seriozitate şi fermitate, cu respectarea drepturilor tuturor persoanelor implicate”, a mai adăugat ministrul.

Pe pagina de Facebook a TNB, regizorul Felix Alexa figurează ca realizator al viitoarei montări „Tartuffe” de Molière. Din distribuţia spectacolului fac parte actorii Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Fulvia Folosea, Andrei Calu, Alexandru Potocean, Marius Manole, Emilia Popescu şi Marcelo Cobzariu.

Controversa se încadrează într-un tablou mai larg al abuzurilor din educaţie. „Harta hărţuirii sexuale în sistemul de învăţământ din România”, publicată de Asociaţia RISE Project în 2024, surprinde doar o parte a cazurilor de hărţuire şi abuz sexual din şcolile româneşti. Proiectul jurnalistic „Catedra de Abuz”, primul de acest fel care a documentat fenomenul în învăţământul românesc, a adus la lumină, timp de doi ani, mărturiile a zeci de studente despre umilirea, hărţuirea şi abuzul psihic, fizic şi emoţional trăite în mediul universitar.

Două decenii de abuz

Una dintre aceste investigaţii vizează experienţele a 14 studenţi şi studente cu regizorul şi profesorul Felix Alexa, derulate pe parcursul a aproape două decenii în cadrul celei mai importante universităţi de teatru şi film din ţară. Mărturiile, similare între ele, descriu avansuri, mesaje insistente, urmăriri, ameninţări sau şantaj profesional. Ca urmare a acestor dezvăluiri, UNATC a făcut un pas istoric, interzicând relaţiile dintre profesori şi studenţi, însă profesorul continuă să predea în cadrul universităţii.

Climatul din instituţie a fost descris dur de actriţa Katia Pascariu, care a caracterizat Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti astfel: „Facultatea a fost un abuz emoţional şi psihologic, picătură cu picătură, constant, timp de patru ani”. Ea a povestit despre prejudecăţile şi stereotipurile care stau la temelia educaţiei unei actriţe, subliniind cum critica umilitoare, adesea mascată sub formă de glumă, a clădit o cultură a abuzului emoţional tolerat şi perpetuat în facultate.