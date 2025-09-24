O femeie a murit în China după ce a călcat pe un recipient cu substanțe toxice, în timpul unei plimbări

24-09-2025 | 17:52
substante periculoase
Shutterstock

O femeie din Chinei a murit după ce a intrat în contact cu un acid cunoscut sub numele de „apă care dizolvă oasele”, stârnind îngrijorare publică privind gestionarea deșeurilor periculoase.

Ioana Andreescu

Tu, o femeie de 52 de ani din Hangzhou, s-a prăbușit după ce a călcat pe un recipient aruncat ce conținea acid fluorhidric, în timp ce se plimba pe un deal. Substanța i-a provocat rapid o umflare severă la nivelul membrelor, iar femeia a fost transportată la spital. Medicii au constatat insuficiență multiplă de organe și dezechilibre grave de electroliți.

„Șansele de a o salva erau deja minime”, a declarat un medic pentru publicația The Paper. În doar cinci zile, Tu a murit din cauza insuficienței cardiace și pulmonare.

Mesajul emoționant al familiei

Copilul victimei, care postează online sub numele „LIV Yuanbao”, a scris pe rețelele sociale:
„Nu am apucat să văd un miracol întâmplându-se. Mama mea ne-a părăsit într-un mod pe care nu îl putem înțelege și atât de repede. Sper să nu existe accidente în ceruri.” În postare se menționa că recipientul cu acid era atât de vechi încât s-a spart foarte ușor. Mai mult, chiar și o expunere redusă la acid fluorhidric poate fi fatală, iar în cazul lui Tu, expunerea a fost mult mai mare.

Acidul fluorhidric, substanță extrem de periculoasă

Acidul fluorhidric este o soluție incoloră, extrem de corozivă, capabilă să dizolve atât metalul, cât și sticla. Este folosit în industrie și stomatologie, pentru îndepărtarea ruginii sau gravarea sticlei. Medicii avertizează că expunerea necesită intervenție imediată: îndepărtarea hainelor contaminate, spălarea abundentă cu apă și prezentarea de urgență la spital. Substanța poate pătrunde prin piele, afectând țesuturile și chiar oasele — de aici și denumirea de „apă care dizolvă oasele”.

xi jinping vladimir putin
China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată

Zona contaminată, izolată de poliție

China Newsweek a relatat că incidentul a avut loc pe un deal aflat în spatele unui complex rezidențial programat pentru demolare. Poliția a izolat și decontaminat zona și a anunțat că familia lui Tu va primi sprijin. The Beijing News a relatat că, anterior, locuitorii obișnuiau să cultive legume în apropiere. Anchetatorii au descoperit alte două sticle cu acid, care au fost îndepărtate.

Vinovatul, reținut după ani de zile

Poliția a stabilit că substanța fusese lăsată în urmă de un fost om de serviciu, pe nume Ai, responsabil cu curățarea pereților. Acesta se mutase din zonă în 2015 și a fost reținut recent. Potrivit unui avocat citat de Hongxing News, Ai ar putea primi până la șapte ani de închisoare pentru neglijență în manipularea substanțelor periculoase.

Reacții și îngrijorări publice

Incidentul a devenit viral pe rețelele sociale chineze, adunând peste 20 de milioane de vizualizări.

Un utilizator a scris: „Aceasta este o gravă problemă de siguranță publică. Tu a fost extrem de ghinionistă și îmi pare foarte rău pentru ea.”

Cele mai importante alegeri din istoria Rep. Moldova. Eugen Tomac: „Miza este uriașă și societatea este polarizată”

Sursa: South China Morning Post

Etichete: China, deces, femeie, substanta

Dată publicare: 24-09-2025 17:52

